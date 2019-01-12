Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce, Ereğli'de CHP Belediye Başkan Adayı ile Birlikte Seçim Çalışmasına Katıldı

Muharrem İnce, Ereğli'de CHP Belediye Başkan Adayı ile Birlikte Seçim Çalışmasına Katıldı

24 dakika önce

Muharrem İnce, Ereğli'de CHP belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katıldıKONYA - 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde CHP belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katıldı.

Muharrem İnce, Ereğli'de CHP belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katıldı

KONYA - 24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Konya'nın Ereğli ilçesinde CHP belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katıldı.
24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Konya'nın Ereğli ilçesinde CHP Ereğli Belediye Başkan Adayı Bülent Ecevit Tatlıdil ile birlikte seçim çalışmasında bulundu. İlçe girişinde partililer tarafından karşılanan İnce, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "İstediğimizi alacağız. Ereğli'ye tatlı dil, güler yüzlü bir isim geliyor" ifadelerini kullandı.
Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'i hatırlatan Muharrem İnce, "Bu aralar Sayın Cumhurbaşkanı da Ecevit'e çalışıyor, geçen gün Ayşe tatile çıktı. Ecevit dönemi Ereğli'de başlayacak. Kent hizmet görecek" diye konuştu.
İlçede esnaf ziyaretinde bulunan Muharrem İnce vatandaşlarla kahvehanede sohbet etti, çay içti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 09:32 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Ereğli, Politika
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