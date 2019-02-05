Muharrem İnce: (Eren Erdem) İkna Ettim Açlık Grevini Bitirdi
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ESKİ CHP Milletvekili Eren Erdem'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret eden Muharrem İnce, "Direndi ama ikna ettim, açlık grevini bitirdi.
ESKİ CHP Milletvekili Eren Erdem
'i tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi
'nde ziyaret eden Muharrem İnce
, "Direndi ama ikna ettim, açlık grevini bitirdi. Perşembe günü tahliye olacağına dair umutluyumö dedi. CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eren Erdem'i ziyaret etti. CHP Yalova Milletvekili Özcan
Özel, CHP Mersin
Milletvekili Ali Mahir Başarır
ve CHP İzmir
Milletvekili Mehmet Ali Çelebi
de İnce'ye eşlik etti. Ziyaret sonrasında açıklama yapan İnce, Eren Erdem'in açlık grevine son verdiğini belirtti. Erdem'i ikna etmekte zorlandığını söyleyen İnce, "Milletvekilliği yapmış bir ağabeyi olarak, çocuğunu düşünmesi gerektiğini söyledim. Çok direndi ama sonunda 'Ağabey tamam ama ara verelim o zaman' dedi. An itibariyle bırakacak açlık görevini. Tabi ki Perşembe gününü çok önemsiyor. Daha önce tahliye kararını veren aynı heyet, Perşembe günü için tutukluluğun yeniden değerlendirilmesini görüşecek. Ek bir delik yok ortada. Ek bir konu olmadığına göre Perşembe gününden umutluyuz tahliye olacağına dair" diye konuştu. Muharrem İnce, basın mensuplarının CHP'nin Silivri ve Maltepe
adaylarının durumunu sorması üzerine "Teşekkür ederim" diyerek açıklama yapmaktan kaçındı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:25 Kaynak: DHA
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