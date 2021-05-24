Muharrem İnce: Erken seçim olacaksa biz hazırız - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Muhalefet, erken seçimden kaçmaz. Erken seçim olacaksa biz hazırız; ama demokrasinin önünü açmak lazım" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, parti genel merkezinde, basın toplantısı düzenledi. İnce, yeni anayasa çalışmaları ile ilgili parti olarak komisyon kurma hazırlığı yaptıklarını söyledi. İnce, anayasa çalışmalarına sadece parti üyelerinin değil akademisyenlerin de dahil edileceğini kaydetti. İnce, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Muhalefet, erken seçimden kaçmaz. Şimdilik bir muhalefet partisiyiz. Biz yeni kurulduk, 41 ilde örgütlenmeye başladık. Erken seçim olacaksa biz hazırız; ama demokrasinin önünü açmak lazım. Tüm siyasi partilere sesleniyorum; seçime katılma şartlarını kolaylaştıralım. Ola ki baskın seçim yapıldı, 2 ay sonra seçim yapılacaksa 100 bin imza ile milletin karşısına çıkarız" diye konuştu.