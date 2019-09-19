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Muharrem ince, fatma girik'i ziyaret etti

36 dakika önce

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'i (76) ziyaret etti.

Muharrem ince, fatma girik'i ziyaret etti, System.String[]
CHP eski milletvekili Muharrem İnce, rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'i (76) ziyaret etti.
Muharrem İnce, 14 Eylül'de yürüme güçlüğü şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nde tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta oyucusu Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti. Muharrem İnce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sinemasının büyük çınarı, hepimizin yaşamında iz bırakan filmlerin unutulmaz ismi Fatma Girik'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettim. Kendisine tekrar acil şifalar diliyorum" dedi.
Yürüme güçlüğü çeken usta oyuncu 4 hafta süreyle fizik tedavi görecek. Girik, düşmeye bağlı olarak 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı, geçen şubat ayında da beyin ameliyatı olmuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Fatma Girik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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