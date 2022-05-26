Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın! - Son Dakika
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Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!

26.05.2022 13:34

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün akşam konuk olduğu CNN Türk canlı yayınında gazeteci Zafer Şahin ile gergin anlar yaşadı. Şahin'in, "Bugün 4. gemimiz geldi, Karadeniz'de doğal gaz bulundu." sözlerine tepki gösteren İnce, "Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, ya siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dün akşam CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk oldu.

''BU MASALLARI A HABER'DE ANLATIN''

Yayın boyunca dikkat çeken açıklamalarda bulunan İnce, sık sık gazeteci Zafer Şahin ile de polemiği girdi. Zafer Şahin'in "Bugün 4. gemimiz geldi, Karadeniz'de doğal gaz bulundu" sözlerine yanıt veren İnce, "Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, ya siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın!" ifadelerini kullandı.

"BIRAK SAVUNMAYI"

Daha sonra Şahin'in "Türkiye tarımda 1 numaradır" demesi üzerine ise İnce, "Fındığın fiyatını Hamburg belirliyor. Hiçbir gücün yok, masal anlatıyorsun! Bırak savunmayı; doğruyu bulalım çocuklarımız aç kalacak, kıtlık gelecek" dedi.

DOKTOR MAAŞI SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Muharrem ince ekonomiye ilişkin konuşurken Zafer Şahin'in "Doktor maaşının 7500 TL değil inanmıyorum" demesi üzerine ise doktorlar Twitter'a maaş bordrosunu atmaya başladı.

GÜNDEM OLDULAR

İnce'nin Şahin'le yaşadığı diyaloglar sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kullanıcılar ikili arasındaki polemiklerle ilgili Twitter'da çok sayıda paylaşım yaptı.

CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu
CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu
CNN Türk canlı yayınına Muharrem İnce ve Zafer Şahin arasındaki polemik damga vurdu
YORUMLAR
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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Zafer Şahin, Doğalgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, gazeteci Zafer Şahin'e bu sözlerle yüklendi: Doğal gaz bulundukça doğal gaza zam geliyor, siz gidin bu masalları A Haber'de anlatın! - Son Dakika


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