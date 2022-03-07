Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi - Son Dakika
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Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi

07.03.2022 18:47
Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili görevindeyken konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. Savcı, İnce'nin ifadelerinin 'incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte' olduğunu savundu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP milletvekili olduğu 2016 yılında, CHP Uşak İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 7 Eylül 2020'de Uşak 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

22 Şubat'ta görülen duruşmada ifade veren İnce, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Adliyeden çıkışında avukatıyla birlikte açıklama yapan İnce, savunmasında bir insana 'cahil' demenin suç olmadığını ifade ettiğini söyleyip, sözlerinin arkasında durduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce'nin 4 yıl 8 ay hapsi istendi

4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Davanın bugün görülen 2'nci duruşmasına Muharrem İnce katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Muharrem İnce'nin konuşmasında Cumhurbaşkanına hitaben söylediği sözlerin incitici, küçük düşürücü ve toplum içindeki şeref ve saygınlığını zedeleyici nitelikte olduğunu belirtip, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Muharrem İnce'nin 4 yıl 8 ay hapsi istendi

DURUŞMA 28 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlarına esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını bildirmeleri için süre vererek duruşmayı 28 Mart'a erteledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi - Son Dakika
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