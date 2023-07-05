Muharrem İnce İskenderun'da deprem sonrası yaşananları değerlendirdi - Son Dakika
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Muharrem İnce İskenderun'da deprem sonrası yaşananları değerlendirdi

Muharrem İnce İskenderun'da deprem sonrası yaşananları değerlendirdi

05.07.2023 22:04

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İskenderun'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde deprem sonrası yaşananları değerlendirdi. İnce, enkazların hala kaldırılmamış olmasından ve bölgedeki sorunlardan üzüntü duyduğunu belirtti. Ayrıca, deprem bölgesindeki insanların sıcakla da mücadele etmek zorunda kalacaklarını ifade etti ve sorunları gündemde tutmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, İskenderun'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu ilçede basın açıklaması da yapan İnce, depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala çevrede enkazlar gördüklerini kaydedip "Buna çok üzüldüm" ifadesini kullandı.

"BİZ 1999 YALOVA'DA BUNU YAŞAMIŞTIK"

Muharrem İnce, İskenderun ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "1999 Marmara depreminde tecrübeli olduğum için, orada bizzat yaşadığımız için depremin üzerinden 5 – 6 ay geçtiğinde Devlet de unutur, yardımseverler de unutur. Herkes unutur. Biz 1999 Yalova'da bunu yaşamıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte İskenderun, Antakya, Kahramanmaraş ve Pazarcık'ta her tarafı gezeceğiz. Bu bölgeyi gündemde tutmak istiyoruz, insanlar unutulmasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İskenderun'u ziyaret eden İnce: Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala enkaz gördük, çok üzüldüm

"ENKAZIN KALDIRILDIĞINI TAHMİN EDİYORDUM AMA..."

Depremin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hala enkaz gördüklerini söyleyen İnce, sözlerini şöyle sürdürdü; "Buna çok üzüldüm. Yani bunların kaldırıldığını tahmin ediyordum. Bir de geçmişte miting yaptığımız yeri su basmış. Deniz şehrin içine girmiş, dükkanların yarısı kapalı.

"BURADAKİ İNSANLAR SICAKLA BOĞUŞACAKLAR"

İskenderun gibi il olmayı çoktan hak eden bir kentin daha canlı olmasını bekliyordum. Buradaki insanlar şimdi bir de sıcakla boğuşacaklar. Konteynırlarda, çadırlarda buradaki yurttaşlarımızın sorunlarını gündemde tutmak için, dile getirmek için, çare üretmek için arkadaşlarımla birlikte deprem bölgesini tekrar geziyoruz."

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