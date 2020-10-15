Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir - Son Dakika

Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir

15.10.2020 15:33
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir, System.String[]

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, "Kastettiğim asla örgüt değildir.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, 'CHP yönetimine güvenmiyorum' sözlerinin çarpıtıldığını öne sürerek, "Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir, genel merkezlerdekilerdir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştiren İnce, burada yaptığı açıklamada, Iğdır'da sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. İnce, "Iğdır'da kastettiğim il yönetimleri değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Kastettiğim genel merkezdeki CHP yönetimidir. Kastettiğim asla örgüt değildir. İl merkezleri, il başkanları değildir. Genel merkezlerdekilerdir. Güvenmiyor musun? Evet güvenmiyorum. MYK'dakilerin hepsinin bu partiye hizmetini toplasanız, benim çeyreğim etmez" dedi.'BİZ BU ÜLKEYE 3B PROJESİNİ ÖNERİYORUZ 'Türkiye'nin 81 iline gideceklerini belirten İnce, "Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak arkadaşlarımla birlikte Türkiye'yi il il sırayla dolaşıyoruz. Bugün 4 Eylül'de başladığımız büyük yürüyüşümüzün Ağrı 37'nci vilayeti oldu. Bunu 81'e tamamlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Salgın koşullarında biraz işler ağır aksak yürüse de biz çalışmalarımıza ısrarla, inatla devam edeceğiz. Ağrı'da sizlere söyleyeceğim şudur; biz bu ülkeye 3B projesini öneriyoruz. Biz bu ülkeyi önce barıştıracağız. Sonra ekonomiyi büyüteceğiz, pastayı büyüteceğiz ve bunu adil bölüştüreceğiz. Yani Türkiye'nin bir üretim üssü olması lazım. Türkiye'nin dört bir yanını gezerek, sorunları yerinde görerek bunları dile getirmek istiyoruz" diye konuştu.

İnce, Ağrı gezisinin ardından kara yoluyla Erzurum'a doğru yola çıktı.


Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir
Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Milletvekili, Yalova, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir - Son Dakika


Son Dakika

Türk SİHA'larının vurduğu hava sistemlerinin değeri 1 milyar doları aştı İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Sasha isimli kadın, hayatını futbol ve Liverpool üzerine kuran eşini aldattığını itiraf etti Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü başka bir kadınla yakalandı Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu
Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı Bu da inek kavgası! Kazma sapıyla kafasına vurulunca komşusuna kurşun yağdırdı         
16:01
Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı Mısır'da asker ve polislerin yarı çıplak güç gösterisi ortaya ilginç görüntüler çıkardı         
15:50
Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz         
14:47
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor         
13:03
Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler         
12:44
Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak         
11:58
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:29:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muharrem İnce: Kastettiğim il yönetimleri değil, genel merkezdekilerdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei