Muharrem İnce Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalı - Son Dakika

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu, Akşener ayrı ayrı aday olmalı

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde 'çatı aday'a karşı olduğunu belirterek, "Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Ama bu adaylar seçim ikinci tura kalırsa kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hafta sonu Ankara'da yapılacak partisinin olağan kurultayı öncesi basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. İnce, 4 Eylül 2020'de çıktıkları yolculukta son dönemde çalışmaları hızlandırdıklarını söyleyerek, "Neden hızlandırdık? Çünkü erken seçim dedikoduları var. Biz açıkta kalmak istemedik, seçime girmek istiyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Cumartesi günü büyük kurultayımızı yapıyoruz. Önceki gün bütün örgütlerin önüne sandık kurduk. 'Genel başkan adayı olmak isteyen varsa buyursun gelsin aday olsun' dedik. Biz bir yol açtık. Türkiye'de bir devrim yaptık. Bir başlangıçtır, bir öz güvendir, bir yola çıkıştır bu. Delege ağalığına son verdik" dedi.

'BAŞKA BİR VATAN EVLADI DA ADAY OLABİLİR'Türkiye'de tüm problemler konuşulurken siyasi partiler yasasının konuşulmadığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı adayı olacağını hatırlatan İnce, "Ama partide başka bir vatan evladı da aday olabilir. Sandığı koyacağız üyelerin önüne, kim çıkarsa. Bugün için Muharrem İnce rakipsiz görülebilir. Bizim yaptığımız iş bir göstermelik iş değildir, bir başkaldırıdır, bir yarına hazırlıktır. 12 Eylül 1980'den bu yana Türk siyasetinin demokratikleşmesi için atılan en önemli adım Memleket Partisi'nin tüzüğüdür. Bizim kimseye bir gebeliğimiz yok. Laf söyleyemeyeceğimiz kimse yok. Kurultaydan sonra yollara düşeceğiz. Memleketi bir ucundan bir ucuna karış karış dolaşacağız, seçime hazırlanacağız. Sloganımız 'Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket'. İddialı bir şekilde seçime hazırlanacağız. Partimizin kalıcı olacağından, Türk siyasetine demokrasiyi getireceğinden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA ÜYELER KARAR VERECEK'İnce, kurultaydan sonra parti içi referandumu başlatacaklarını, tartışmalı konuları üyelere soracaklarını belirterek, "Diyelim ki bir parti ile ittifak kuracağız, üyelere soracağız 'kuralım mı kurmayalım mı'. Tabana dayalı bir siyaset yapma biçimini gerçekleştireceğiz" dedi. İnce, 15 bin civarında üyeleri olduğunu, kurultaydan sonra üye kampanyası başlatacaklarını vurgulayarak, "İlk hedefimiz 100 bin üye yapmak. 100 bin üye 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı. Şu anda 'Memleket Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'dir' diyemiyorum. Muharrem İnce aday adayıdır. Evet aday olacaktır; ama üyeler karar verecek buna" dedi. 'SEÇİME 3 AY KALA ANKETLERE BAKARIZ'İnce, ittifak tartışmalarına da değinerek, "Siyaset bir iddia işidir. Biz iddiamızı ortaya koyuyoruz. Bir partinin genel başkanının mevcut sisteme göre cumhurbaşkanı adayı olması haber bile değildir; olmalıdır, olmuyorsa haber olmalıdır. Biz 'tek başımıza alacağız' şiarıyla yola çıktık. Seçime 3 ay kala bakarız, anketleri yaptırırız, şapkamızı önümüze koyarız, bu iktidarın değişmesi için ne gerekiyorsa onu yaparız. Ben rüştünü ispat etmiş bir adayım. Meydanlara çıktığımızda yine baş aktör olacağıma inanıyorum. Biz seçime tek başına gitmenin koşullarını zorlayacağız. Ortada seçim yokken ittifakların olmasını doğru bulmuyorum. İttifaklar seçime yakın olur. O zaman birleştirin partileri. Çok saçma buluyorum bunu. Memleket Partisi'nin amacı 50+1. 'Yarın biriyle ittifak kurar mısın?' Seçime yakın bakarız. Ama şimdilik bir niyetimiz yok. Bütün partilere mesafeli duracağız, seçime yakın bakacağız" ifadelerini kullandı.'GALİBİYET İÇİN ÇOK FAZLA ADAY OLMALI'İnce, ikinci tura kalamazsa destekleyecekleri adayı da yine üyelere soracaklarını söyledi. İnce, çatı aday önerisine ise karşı olduğunu belirterek, "Tek aday önerisi matematik bilmeyenlerin işidir. 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek aday Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu'ydu, katılım yüzde 74. Tam da Erdoğan'ın isteğidir. 2018 seçimlerinde Muharrem İnce, Akşener, Karamollaoğlu, Demirtaş, Perinçek aday oldu, katılım yüzde 84. 10 puan fazla. Bence Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener ayrı ayrı aday olmalılar, Muharrem İnce ayrı aday olmalı, HDP aday çıkarmalıdır. Aday sayısı ne kadar çok olursa katılım o kadar yüksek olur. Ama bu adaylar topluma söz vermelidir, seçim ikinci tura kalırsa kim ikinciyse onu desteklemek üzere söz vermeli. Çatı adayı ile gidilmesi katılımı düşürecektir. Çatı adayı mutlaka bir kesim beğenmeyecektir. O da sandığa gitmeyecektir. Galibiyet isteniyorsa çok fazla aday olmalı" diye konuştu.'GÜÇLER AYRILIĞI VARSA O SİSTEM DOĞRUDUR'İnce, dünya siyaset literatüründe ne cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ne de güçlendirilmiş parlamenter sistem olmadığını söyledi. İnce, "Önemli olan güçler ayrılığıdır. Güçler ayrılığı varsa o sistem doğru bir sistemdir. Güçler ayrılığı yoksa doğru bir sistem değildir. Adıyla uğraşmıyorum, özüyle uğraşıyoruz" dedi.'BİZ DE DOSTU SAYILIRIZ'

İnce, partiyi kurduktan sonra CHP ve Millet İttifakı ortaklarının kendisine bakışıyla ilgili soruya, "Herkes dostları arasına giriyorsa biz de dostu sayılırız, biz de düşman değiliz" dedi. İnce, baskın seçim görüp görmediğine ilişkin soruya da "Ben baskın bir seçim görmüyorum. 2222'nin sonbaharından önce seçim ön görmüyorum. Çanakkale Köprüsü'nü açmadan seçime gitmeyecektir" diye cevap verdi.

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Ersin ERCAN-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -