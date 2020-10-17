Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: "Demek ki aday olmayı düşünüyor" - Son Dakika

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: "Demek ki aday olmayı düşünüyor"

17.10.2020 18:43

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: "Demek ki aday olmayı düşünüyor" -Eski Milletvekili Muharrem İnce, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısını desteklediğini belirten eski milletvekili Muharrem İnce,...

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: "Demek ki aday olmayı düşünüyor"

-Eski Milletvekili Muharrem İnce, Kırıkkale'de esnaf ziyareti yaptı

KIRIKKALE - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısını desteklediğini belirten eski milletvekili Muharrem İnce, "Sayın genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum, destekliyorum" dedi.

4 Eylül günü Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Tokat ve Yozgat'tan sonra Kırıkkale'yi de ziyaret eden CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Zafer Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Memleket Hareketi'nin kurucuları olarak memleketi karış karış dolaştıklarını belirten Muharrem İnce, "Tokat, Yozgat ve şimdi de Kırıkkale'deyiz. Buradan Ankara'ya geçeceğiz. Bu ülkenin yargısı bağımsız tarafsız olmadığı süreçte bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Yani o yanlı karar veren hakimler savcılar bilsinler ki geleceğimize kötülük ediyorlar. Bu ülkenin yargısı düzelmeden ekonomisi düzelmez. Ayrıca basın. Basının yüzde 90'ını iktidar eline geçirmiş, yüzde 10'uda muhalefetin elinde" dedi.

" Azerbaycan'a destek açıklamasını Iğdır'da yaptık"

İnce, "İktidarınkine çıkamıyorsun muhalefetinde genel merkezden para alamayacağız diye kokuyorlar onlara da çıkamıyoruz. Geriye ne kalıyor tabana kuvvet, emek. Ağrı'dan bu tarafa geliyoruz. Azerbaycan'a destek için Iğdır'a gittik. Nahçıvan'a gitmek istedik güvenlik gerekçesiyle geçişimize izin vermediler. Bizde Iğdır'da basın açıklaması yaptık. Bu basın düzelmeden Türkiye'nin sorunları düzelmez. Ama merak etmeyin memleket hareketi bu ülkeyi yönetirken basını da özgürleştireceğiz onlar da rahat edecek. Basında özgür olacak" diye konuştu.

"Demek ki aday olmayı düşünüyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "erken seçim" çağrısı sorununa da, "Erken seçim çağrısında bulunduysa sayın genel başkan aday olmayı düşünüyor demek ki doğru buluyorum destekliyorum" ifadesini kullandı.

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: Demek ki aday olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: Demek ki aday olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: Demek ki aday olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: Demek ki aday olmayı düşünüyor

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Kırıkkale, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' çağrısını destekledi: 'Demek ki aday olmayı düşünüyor' - Son Dakika


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