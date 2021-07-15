MUHARREM İNCE, KIRŞEHİR'DE İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışı için Kırşehir'e geldi. Parti binası önünde halka seslenen İnce, Karış karış memleketi dolaşıyoruz. 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, parti il binası açılışı ve çeşitli ziyaretler kapsamında Kırşehir'e geldi. Ankara Caddesi üzerindeki parti il binasını hizmete sokan İnce, toplanan halka seslendi. Türkiye'yi karış karış gezdiklerini söyleyen İnce 2002'de bu milletin yaptığını yeniden yapacağına inanıyoruz. Bu 'Z' kuşağı dedikleri gençler var ya kadınlarla birlikte bu iktidarı da bu muhalefeti de aynı çuvala koyup göndereceğiz. Gençler, cumhurbaşkanı ile makara yapabilecek. Attığı bir tweetten korkmayacak. Güzel hayaller kuran gençler olacak, en önemlisi umut dolu gençleri yeniden yetiştireceğiz dedi.

50+1'İ ALMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK

Parti binası açılışı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Muharrem İnce, Şu anda örgütlenme aşamasındayız. 18 Eylül'de kurultayımız olacak. Kurultaydan sonra seçime katılma hakkını kazanacağız. 2002 yılındakinin olmasını istiyoruz. Bu iktidarı da muhalefeti de toptan gönderip 50+1'i almak için yola çıktık. Zaman içerisinde bunu göreceğiz. Şu anda bir şey diyemiyorum. Sokaktaki ilgi nasıl derseniz, sokaktaki ilginin çok güzel olduğunu görüyorum. Kurultaydan sonra anketler de yaptıracağız. Önümüzü daha net göreceğiz diye konuştu.

YOLA ÇIKARKEN İTTİFAK YAPMAK ÖZGÜVEN EKSİLİĞİDİR

Partilerle ittifak konusundaki soruya İnce, Böyle bir düşüncemiz yok. Özgüveni yüksek bir partiyiz. Kurultayımızı yaptıktan sonra örgütlenme aşamasını tamamlayacağız. Bizim amacımız 50+1'i tek başımıza almak. Ama ittifaklar seçime yakın ne olur, onu o zaman konuşuruz. Yola çıkarken ittifakla yola çıkmak özgüven eksikliğidir, doğru değildir. diye konuştu.