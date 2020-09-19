Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de - Son Dakika

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında bugün Artvin'e geldi.

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi" için Artvin'de

ARTVİN - Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında bugün Artvin'e geldi.

Borçka ilçesinde Çoruh Nehri üzerindeki kırmızı köprüden eşi ile birlikte yaya olarak geçen Muharrem İnce, ardından Artvin il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun yağmur altında gerçekleşen programda İnce, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İnce "Yağmurlu bir günde Artvin'deyiz. Memleketimiz derin bir yoksulluk yaşıyor. Özellikle içinde bulunduğumuz Doğu Karadeniz bölgesi Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 300 lirayken ne yazık ki, bu bölgede kişi baş gelir 2 bin 237 lira. Böyle bir ortamda millet açlık sınırının altında yaşarken, yalan ve cehaleti tartışıyoruz" dedi.

"Umutsuz olmaya gerek yok" diyen İnce "Umutlarımızı yeniden yeşerteceğiz. Kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Onun için bütün kapıları yeniden açacağız, umutlarımız yeniden yeşerteceğiz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce 'Memleket Hareketi için Artvin'de

Muharrem İnce, Artvin, Borçka, Çoruh, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:27 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce 'Memleket Hareketi' için Artvin'de - Son Dakika


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