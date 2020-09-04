Muharrem İnce Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı - Son Dakika

Muharrem İnce Memleket Hareketi'ni Sivas Kongresinin 101 yıl dönümünde, kongrenin yapıldığı Sivas ilinde başlattı.

Sabah saatlerinde havayolu ile Sivas'a gelerek "Memleket Hareketine" start veren İnce, Nuri Demirağ Hava Limanında kendisini karşılayan destekçilerine seslendi. İnce burada yaptığı konuşmasında sözlerine Türkiye'nin misak-i milli ittifakına ihtiyacı olduğunu söyleyerek başladı. İnce, "Bir yanda millet ittifakı var, bizde oradayız zaten. Bir yanda da Cumhur ittifakı var. Ama Türkiye'nin daha büyük bir ittifaka ihtiyacı var. Türkiye'nin Misak-i Milli ittifakına ihtiyacı var. Türkiye'nin barışmaya, kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefette yandaş medya ne der, millet ne der diye muhalefet yapmaktan korkuyor" dedi.

İnce kimleri harekete kabul edip kimleri kabul etmeyeceklerine değinerek, "Memleket hareketine kimleri davet ediyorum. Siftahsız kepenk kapatan esnafları davet ediyorum. Ürünü dalda kalan çiftçileri davet ediyorum. Umudunu yitirmiş gençleri davet ediyorum. Şiddete uğrayan kadınları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. Çağrım hepinizedir. Gelin bir olalım, iri olalım diri olalım diyorum" dedi.

KİMLERİ İSTEMEDİ İnce ayrıca, "Peki memleket hareketine kimleri davet etmiyorum. Kimleri istemiyorum. 1-Bizim önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. 2- terör örgütleri ile, ülkemizin aleyhinde çalışan güç ve menfaat odakları ile haşır neşir olanları istemiyoruz. 3- kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaklardaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz. Bunların hiç birini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

İnce yaklaşık yarım saat süren konuşmasının ardından Sivas Kongresinin yapıldığı Sivas Kongre Müzesini ziyaret edip Sivas Kongresinin 101.yıl dönümü kutlama etkinliklerini izledi.

(Veysel Korkmaz - Mustafa Koçyiğit/İHA)