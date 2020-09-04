Muharrem İnce: 'Memleket Hareketi', ortak akıl hareketidir - Son Dakika

CHP eski milletvekili Muharrem İnce 'Memleket Hareketi'ni Sivas 'tan başlattı. İnce, "'Memleket Hareketi', bir tek adam hareketi değil ortak akıl hareketidir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni başlatmak üzere sabah saatlerinde uçakla Sivas'a geldi. Havaalanında gönüllüler tarafından karşılanan Muharrem İnce, otopark bölümünde oluşturulan alanda çeşitli illerden kendisini karşılamak için gelenlere hitap etti. 'Memleket Hareketi' için hazırlanan otobüsün üzerine çıkan İnce, hareketini 4 Eylül 1919'daki kongre ile cumhuriyetin temellerinin atıldığı, 108 gün Kuva-yi Milliye'nin merkezi durumunda bulunan Sivas'tan başlatmak istediğini söyledi.