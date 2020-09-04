Muharrem İnce: 'Memleket Hareketi', ortak akıl hareketidir - Son Dakika

Muharrem İnce: 'Memleket Hareketi', ortak akıl hareketidir

CHP eski milletvekili Muharrem İnce 'Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı.

Muharrem İnce: 'Memleket Hareketi', ortak akıl hareketidir, System.String[]
CHP eski milletvekili Muharrem İnce 'Memleket Hareketi'ni Sivas'tan başlattı. İnce, "'Memleket Hareketi', bir tek adam hareketi değil ortak akıl hareketidir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi'ni başlatmak üzere sabah saatlerinde uçakla Sivas'a geldi. Havaalanında gönüllüler tarafından karşılanan Muharrem İnce, otopark bölümünde oluşturulan alanda çeşitli illerden kendisini karşılamak için gelenlere hitap etti. 'Memleket Hareketi' için hazırlanan otobüsün üzerine çıkan İnce, hareketini 4 Eylül 1919'daki kongre ile cumhuriyetin temellerinin atıldığı, 108 gün Kuva-yi Milliye'nin merkezi durumunda bulunan Sivas'tan başlatmak istediğini söyledi.

'MUHALEFET HAREKETİ VEYA PARTİ İÇİ MUHALEFET DEĞİLİZ''Memleket Hareketi'nin ne olduğundan bahseden Muharrem İnce, "Biz 'Memleket Hareketi' olarak ülkenin gidişatından kaygı duyanlarız. Biz tünelin ucundaki ışığı göstermek isteyenleriz, puslu havayı dağıtmak, umutları yetiştirmek isteyenleriz. Kutuplaşma yerine, kucaklaşmayı isteyenleriz. Biz bir muhalefet hareketi değiliz. Biz parti için muhalefet hareketi hiç değiliz. Bizim derdimiz; iktidarı eleştirmek, muhalefete muhalefet etmek hiç değil. Bizim derdimiz çocuklarımıza güzel hayaller kurdurmaktır. Mutsuz çocukları mutlu kılıp güzel hayaller kurduracağız. Emeklilerimizi huzur içinde yaşatmak için buradayız. Topraklarımızdan bereket fışkırtmak için buradayız. Barışıp büyüyüp adil bölüşmek için buradayız. Refah, yaşam kalitesi, aş, iş, üretim, fırsat eşitliği, nitelikli eğitim için seferber olanlarız. Her türlü ayrımcılığa karşı dimdik duranlarız biz. Türkiye'de iktidarı Joe Biden'ın değil Türk milletinin değiştireceğine inanan, mandaya karşı çıkan Tıbbıyeli Hikmet'in torunlarıyız biz. Bizim hareketimizin amacı ülkemizin bağımsızlığı, insanımızın mutluluğu ve refahıdır. Biz bölen değil yeni bir yol açanız. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinin neferleriyiz. Salıdan salıya karşılıklı 45 dakikalık suçlamalarla Türkiye'yi yöneteceğini sananların karşısındayız. Memleket sevdalılarıyız biz. İktidar, diye haykıranlarız biz" diye konuştu. 'ORTAK AKILLA ORTAK İYİYİ BULACAK OLUŞUMA İHTİYAÇ VAR''Memleket Hareketi' olarak Türkiye'nin 'Mavi Vatan'daki hak ve hukukuna sahip çıkacaklarını vurgulayan İnce, şunları söyledi:  " Akdeniz'deki münhasır ekonomimiz, sınırlarımızı belirlemek öncelikli görevlerimizden olacak. Türkiye'nin Antalya Körfezi'ne sıkışmış bir kara devleti olmasını asla kabul etmiyoruz. Komşularımıza deniz sınırlandırma anlaşmaları yapacağız. Milletimizin önüne yenilikçi ekonomik ve sosyal gelişmişlik hedeflerinin temel hedeflerini koyacağız. 12 Eylül ürünü Siyasi Partiler Kanunu değişmeden Türkiye'nin sorunların çözülemez. Katılımcı demokrasi kurmalıyız. Türkiye'deki siyasi partiler ortak akılla değil genel başkan aklıyla yönetilmektedir. Ortak akılla ortak iyiyi bulacak bir oluşuma ihtiyaç vardır. 'Memleket Hareketi' bir tek adam hareketi, bir Muharrem İnce hareketi değildir; ortak akıl hareketidir." Neler planladıkları konusunda da örnekler veren İnce, şöyle devam etti: "Geleceğin mesleklerine yönelik iş imkanlarını artıracak söylemlerde bulanacağız. Köylerde ve şehirlerin kenarlarında yetenek merkezleri kuracağız. Tasarım merkezleri, bilişim vadileri, bölgesel girişimcilik merkezleri kuracağız. Dünyada 100 marka arasında Türk markası yok. Marka oluşturacağız. Geleceğin dünyasını dijital teknoloji üreten ülke haline getireceğiz. Diplomayı değil yetenek ve mesleği öne çıkaracağız. Akıllı devlet, akıllı fabrikalar, akıllı toplum, nitelikli insan gücünü yetiştireceğiz. Hepimiz akıllı telefona geçtik, akıllı siyasete geçeceğiz. Milli üretim seferberliğini başlatacağız. Entelektüel rönesans, zeka devrimini gerçekleştireceğiz. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Dijital teknoloji alanlarını teşvik edeceğiz. 'Memleket Hareketi'nin yol göstericisi, aklı ve bilimi öneren Gazi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır her zaman. Kadromuz gönüllüler ordusudur, gönül köprüsü kuracağız."'AYRIMCILIK YAPANLARI İSTEMİYORUZ''Memleket Hareketi'ne kimleri davet ettiğini, kimleri istemediğini sıralayan İnce, şöyle konuştu: "Siftahsız kepenk kapatan esnafı davet ediyorum. Ürünü dağda kalan çiftçileri, umudunu yitirmiş gençleri, şiddete uğrayan kadınları, asgari ücretle çalışıp kıdem tazminatına göz dikilen işçileri davet ediyorum. Huzursuz muhafazakarları davet ediyorum. AK Parti'ye oy verip ülkenin geleceğinden kaygı duyanları davet ediyorum. Kendilerini yalnız hisseden Atatürkçüleri davet ediyorum. Bu düzeni değiştirmek isteyen solcuları davet ediyorum. Çağrım hepinizedir. Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım. Peki kimleri davet etmiyorum, kimseleri istemiyorum? Bizim önerimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunu kabul etmeyenleri istemiyoruz. 'Memleket Hareketi' olarak terör örgütleri ile ülkemizin aleyhine çalışanların güç ve menfaat odakları ile haşır neşir olanları istemiyoruz. Çocuk istismarı ve kadına şiddeti yüksek sesle kınamayanları istemiyoruz. Sokaktaki dostlarımıza kötü muamele yapanları istemiyoruz. Doğaya ve çevreye saygısı olmayanları istemiyoruz. Siyasetten zenginleşmek isteyenleri istemiyoruz. Ayrımcılık yapanları istemiyoruz."'PARA BULURSAK KÖFTE EKMEK, BULAMAZSAK PEYNİR EKMEK YERİZ'Sosyal medyada finans kaynağının kim olduğuna yönelik yorumlar yapıldığını hatırlatan İnce, "Kiraladığımız bu otobüs var. 10 yaşında, 10 arkadaş 1 yıllığına kiraladık. Siz buraya geldiniz, kendi paranızla gelmediniz mi? Herkesin kendi parası. Bu 10 arkadaş kiraladık. Her milletvekili seçiminde 2 bin dolayında otobüs milletvekili adayları tarafından kiralanmıyor mu? Ben 5 kere seçildim. Hepsinde otobüsüm vardı. 'Peki mazotunu kim koyacak' diyorlar. Koyacağız sırayla. 'Ne yiyeceksiniz' diyor. Para bulursak köfte ekmek, para bulamazsak peynir ekmek. 'Nerede kalacaksınız' deniyor. Para bulursak otelde bulamazsak Yörük çadırında. Bu millet bize gönlünü açtı, evini de sofrasını da açar. Bize milyon dolarlar lazım lazım değil, bize bir cesaret, yürek ve emek lazım. Allah'a şükür hepsi bizde var.  Bize sorduğunuzu, inşallah herkese sorarsınız" dedi.'BİZ ZİHİNLERİNİ DEĞİŞİME DÖNÜŞÜME AÇIK TUTANLARIZ'Kısır kavgaların içinde olmayacaklarını belirten Muharrem İnce, "Boş polemiklere girmeyeceğiz. Kalkınmayı, büyümeyi, sanatı, kültürü, kaliteli yaşamı birlikte düşüneceğiz. 2 sene önce dünyada Endüstri 4.0 konuşuluyordu, bugün dünya 5.0'ı konuşuyor. Hemen değişti. Biz de bunu konuşacağız. İklim değişikliğini, küresel ısınmayı, alternatif enerjiyi, göç hareketlerini konuşacağız. Evsizler, işsizler için sosyal evler projesini konuşacağız. Zengin toprakların fakir çocukları olmaktan nasıl kurtulacağımız konuşacağız. Örgütlü toplumu nasıl kuracağımız konuşacağız. Biz gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündüğümüz için meydanlarda depremi konuşacağız. Eli kulağında olan depremi konuşacağız. Bize oy getirir mi, demeyeceğiz. Yüzde 42'si deprem bölgesi olan bir ülkemiz. 30 milyon insan tehdit altında. 7 milyon bina yıkılıp yeniden yapılmalı. Bununla ilgili arkadaşlarımız ciddi proje geliştirdi, yıl başına kadar bunu da açıklayacağız. Biz zihinlerini değişime, dönüşüme açık tutan insanlarız. Zihinlerini kapalı tutanlarla Türkiye'nin büyük sorunları çökülmez" diye konuştu. 'MEMLEKET HAREKETİ FIRSATTIR'"'Memleket Hareketi' Türkiye için bir fırsattır; bir çıkış yolu, bir seçenektir" diyen İnce, "Milletimiz için bir atılım hareketidir. Otoriter bir devlet yerine merkezinde insan olan bir devlette yaşamaktır. 'Memleket Hareketi', özgürleşmektir, mutlu yaşama giden bir yoldur. 'Memleket Hareketi' Türkiye'nin bereketi olacaktır, geleceğimizi geri almaktır. Kardeşçe paylaşmak, geleceği inşa etmektir. O güzel insanlar o güzel atlara binip gitmişti. Bu güzel hareketten sonra o güzel insanlar, o güzel atlara binerek yeniden gelecektir. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük" dedi. Konuşmasının ardından Türkiye'yi dolaşacağı otobüsüne binen Muharrem İnce, konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında havalimanında yaptığı konuşmanın ardından Sivas Kongre binasını ziyaret etti. İnce, burada da halkı selamladı ardından cuma namazını tarihi Kale Camisi'nde kıldı. İnce, daha sonra eski Madımak Oteli olan Sivas Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti. Burada Madımak olaylarında hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazıldığı hatıra köşesine karanfil bırakan Muharrem İnce, "27 yıl önce burada yaşadığımız korkunç olayla Türkiye halen yüzleşmedi. Halen hesaplaşılmadı. Şunu da söylüyoruz ki geçmişle beraber yaşayamayız. Geçmişin acılarını belki değiştiremeyiz ama geleceği daha iyi tasarlayıp daha mutlu kılabiliriz. İnsanca yaşayabiliriz. Burada 27 yıl önce insanlık da yakıldı. Değerli arkadaşlarımla birlikte anmak istedik" diye konuştu. 'ANKARA'DA OTURARAK SORUNLAR ÇÖZÜLMEZ'CHP'li Muharrem, 'Memleket Hareketi'ni başlatmak için geldiği Sivas'ta çeşitli ziyaretlerinin ardından bir otelde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Az sayıda kişiyle Sivas'a geldiklerini belirten İnce, "Biz bugün buraya tam kadro gelmedik. Temsil edilen bir heyetle geldik. Benim buradaki arkadaşlarımın hiçbirisi Muharrem İnce hareketinin katılımcıları değildir. Biz büyük adamlar değil, büyük davaya inanmış adamlar olsun dedik. Biz bu hareketle memleketi karış karış gezeceğiz. Çok yakından takip edemedim de Nallıhan'daki yangın söndürme çalışmaları sona erdiyse yarın hemen oradayız. Ancak görevlilerin çalışmalarını engellemek istemeyiz. Görevliler burada çalışıyorsa daha sonra gideceğiz. Sonrasında Yüksekova'dan başlayıp Enez'e kadar, Sinop'tan başlayıp Mersin'e kadar Türkiye'yi karış karış dolaşacağız. Biz nereye gideceğimize millet karar verecek. Bu hareketin gücü de yönü de millettir. Bu nu zaman içinde göreceksiniz" dedi.'SALI'DAN SALI'YA 45 DAKİKA KONUŞARAK ÜLKENİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEZ'Ülkesini çok sevdiğini belirten İnce, "Ben 41 yıldır partiliyim ama Cumhuriyeti ve ülkemi daha çok seviyorum. Partimi seviyorum ama ülkemi daha çok seviyorum. Ben Ankara'da oturarak bu ülkenin sorunlarının çözülmeyeceğine inanıyorum. Onun için Salı'dan Salı'ya 45 dakika konuşarak ülkenin sorunları çözülmez. Birisi beni disipline vermiş. 'Korkuyor musun?' Ben o duyguları terk edeli çok oldu. Ancak şundan korkuyorum? 15-20 yıl sonra 'Muharrem amca, Muharrem dede, Muharrem abi sen memleket yanarken niye bir milletvekilliğine razı oldun. Sesini çıkarmadın. Oturup, bu kötü gidişe niye ayağa kalkmadın' diye bana hesap sormalarından korkuyorum. Benim korkum öyle disiplinmiş falan onları geçtik. Biz çocuk değiliz. Korkum o değil, gelecekte çocukların bana hesap sormasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.'MEMLEKET SEVDALISIYIZ'İnce, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmeyi düşünüyor musunuz?' şeklindeki soruya şu cevabı verdi:  "Hayır neden istifa edeyim? Ben buradayım. Hem de bugün 4 Eylül. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresinin ilk kurultay günü. Böyle bir günde bu soruyu abes bulurum. Ben ve arkadaşlarım memleket sevdalısıyız. Burada gördüğünüz herkes rahatını bozarak geldi. Hiçbir şeylere ihtiyaçları yok. Tek bir şey için buradalar. Memleket için buradalar. Başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Onun için bu hareketin bizi nereye götüreceğine millet karar verecek." 'DÜNYAYI İTİRAZ EDENLER DEĞİŞTİRİR'İnce, kendisini desteklemekte çekince duyanlarla ilgili soru üzerine de şu yanıtı verdi: "Onları kucaklıyorum. Korkmalarına gerek yok. Bu harekette emek, yürek ve cesaret var. Dünyayı itiraz edenler değiştirir. İtaat edenler değiştiremez. Ben bunların hepsini biliyorum. 'Gitmeyin, karşılamayın' diye bunların hepsini biliyorum. Bu konulara girmeyeceğim. Bunlar ülkeyi ayağa kaldırmak, ülkeyi bu sarmaldan kurtarmak, sıkışmış, kuşatılmış bu ülkeyi kurtarma projeleri olamaz. Bunlar kendi koltuklarını kurtarma projeleri olabilir. Bunlarla ilgilenmiyorum. Bizim derdimiz bunlar değil. Biz herkesi kucaklıyoruz. Düzeni değiştirmek isteyen solcuları bekliyoruz dedim. Bugün AK partiye oy verip huzursuz olan muhafazakarlarını bekliyoruz. AKP'ye koltuk değneği olmaktan bıkmış milliyetçileri bekliyoruz. Yetmez ama evet diyen liberalleri bekliyoruz dedim. Buraya herkesi bekliyoruz. Bu memleket hepimizin. Bir yanda Millet ittifakı var bir yanda Cumhur ittifakı var. Millet kamplaştı. Türkiye'nin daha büyük ittifaka ihtiyacı var. Misakı Milli ittifakı. 83 milyonu kucaklayacak. Herkesi kucaklayacağız."Bir gazetecinin, "Kemal Kılıçdaroğlu partililere 'Muharrem İnce'nin hareketine destek vermeyin' şeklinde talimat verdiği iddia ediliyor" sorusuna da İnce, "Ben böyle bir şey duymadım. Duymadığım bir şey hakkında konuşamam. Siz nereden duydunuz? Bana bunun bir belgesini verirseniz cevap veririm ama dedikodu olursa cevap vermem" yanıtını verdi.11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmayacağı yönünde partililer tarafından açıklama yapıldığı sorusuna da yanıt veren İnce, "Abdullah Gül'e başarılar diliyorum. Şansı açık olsun" dedi.

- Sivas

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Sivas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 16:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: 'Memleket Hareketi', ortak akıl hareketidir - Son Dakika


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