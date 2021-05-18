Muharrem İnce, Memleket Partisinin hedeflerini açıkladı Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Devletten trilyon liralık yardım alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın, mal var, mülk var, örgüt var, belediye var, 'tek başıma ben iktidar olurum' diyemeyeceksin, Tayyip Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışan, ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. Sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın?" dedi.

İnce, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde bulunan parti genel merkezinin açılışı nedeniyle düzenlenen açık hava toplantısında, Memleket Partisinin kuruluş amaçlarını ve hedeflerini açıkladı.

Kurucular kurulunun tanıtılmasının ardından kürsüye gelen İnce, Türkiye'yi hep beraber kalkındırmak için yola çıktıklarını söyledi.

İnce, "Bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda Millet İttifakı. Biz diyeceğiz ki 'Ne cumhur ne millet, tek yol memleket. Hep birlikte bunu başaracağız." diye konuştu.

Türkiye'de yüzlerce parti olduğunu hatırlatan İnce, şöyle devam etti:

"110 tane parti var. Biz, 'parti kuralım, 3-5 milletvekili çıkaralım, pazarlık yapalım'. Bunun derdinde değiliz. Biz birinci parti olacağız, birinci. Yarım kalan bir işimiz var, o işi başaracağız. Bu ülkeyi yöneteceğiz. Bu meydanları hep birlikte dolduracağız, adımız onun için memleket. İlkeler, felsefeler logoda yaşamaz, yürekte yaşar. Atatürkçü bir parti olacağız, cumhuriyetçi demokrat parti. İlkelerimiz net, Atatürk'e saygısızlık yapanı, partiye istemiyoruz. Doğaya, çevreye saygılı olmayanı istemiyoruz. Ayrımcılık yapanı istemiyoruz, her türlü ayrımcılık. Terörle arasına mesafe koymayanı, terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz. Siyasetten rant elde etmek isteyeni istemiyoruz. Ama büyük bir şemsiye altında 85 milyonu buraya bekliyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız."

Kovid-19 sonrası meydanları nasıl doldurduklarını herkesin göreceğini belirten İnce, "Tut ki Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar" sözünü hatırlatarak, ilkeli bir siyaset izleyeceklerini vurguladı.

İnce, 19 yıldır Türkiye'yi yöneten bir iktidarın olduğunu anımsatarak, 2002 ve 2021 dönemlerine ait işsizlik, enflasyon gibi rakamları açıkladı.

Devlete güvenin kalmadığını ileri süren İnce, iktidarın hiçbir sorunu çözemediğini, her şeyin daha kötüye gittiğini savundu.

"Korkak bir muhalefet var"

"Aman onu söylemeyeyim, aman bunu söylemeyeyim" diyen korkak bir muhalefet olduğunu iddia eden Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Türkiye bu kadar kötü yönetilirken toplumsal muhalefeti örgütleyemeyen, umut olamayan, çözüm üretemeyen bir muhalefet var. Bu ikisine de diyorum ki, yüz vermeyin bir tekine, al birini, vur ötekine. Devletten trilyon liralık yardım alacaksın, 100 yıllık parti olacaksın, mal var, mülk var, örgüt var, belediye var, 'tek başıma ben iktidar olurum' diyemeyeceksin, Tayyip Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışan, ona oy vermediği kesinleşen kişiden medet umacaksın. Sana imza verip altını oymaya çalışırsa ne yapacaksın? Biz kendi gücümüzle, milletin gücüyle iktidar olacağız. İki ay sonra herkes görecek meydanları. Bu yağma düzenine, bu muhalefet düzenine toptan bir itirazımız var. Böyle gelmiş, böyle gitmez. 'Gitmemeli' diyeceğiz hep birlikte. Muhalefet olmadığı için iktidar bunu yapabiliyor. Köpeksiz köyü bulup, değneksiz geziyor iktidar bugün. Hepsini hizaya getireceğiz."

İnternetin önemine değinen İnce, ilk seçimde iktidar olacaklarını, tüm öğrencilere interneti hızlı ve ücretsiz yapacaklarını dile getirdi.

"Devlete '3D'yi öneriyoruz"

Dört ana hedeflerinin olduğunu aktaran İnce, bunları "ekonomik kalkınma", "katılımcı demokrasi", "hukukun üstünlüğü" ile "barış ve güvenlik" olarak açıkladı.

Logolarının anlamına da değinen İnce, 7 spiral, 7 noktadan oluşan logonun, birbiriyle kucaklaşan 7 bölge insanını temsil ettiğini söyledi. İnce, "Peki neden rengimiz mavi? Biz ilhamımızı bir çift mavi gözün ışıltısından alıyoruz, Atatürk'ten alıyoruz. Onun için rengimiz mavi, sloganımız mavi. Döngüsel bir tasarım var logoda, o da büyük demokratik dönüşümü anlatıyor. Devlete '3D'yi öneriyoruz. Dürüst devlet, denetlenebilir devlet ve dijital devlet. Ortada nazar boncuğu var, o da kültürümüzün bir parçası kötülükleri defeden göz." diye konuştu.

İki ay içerisinde neler yapacaklarını herkesin göreceğini belirten İnce, "Kalbi güzel insanlar iktidara gelecek. 85 milyonun sessizliğine ses, çaresizliğine çare, gücüne güç katmak için, bu düzenin iktidarına da muhalefetine de başkaldırıyoruz, itiraz ediyoruz. Biz sessizlerin sesiyiz, yalnız bırakılan milyonları kucaklayan yürekleriyiz. Biz susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, itiraz ediyoruz. Geleceğimizi geri alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Emel Müftüoğlu'nun "Bastın faka bastın" şarkısından uyarlanan parti müziğini dinleten ve alandakilerin oyuna sunan İnce, partililerden, sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Parti tüzüğüne de değinen İnce, Türkiye'de hiçbir partide olmayan, Avrupa'daki partilerle de yarışabilen bir tüzüklerinin bulunduğunu söyledi.

En önemli gördüğü maddeleri açıklayan İnce, Memleket Partisinde genel başkanın üyeler tarafından belirleneceğini belirtti.

İnce, "Mesela genel başkan seçiminde aday olmada, Muharrem İnce koltuğuna oturup 'toplayın bütün kurultay delegelerinin imzalarını getirin bana, rakiplerime imza kalmasın, baştan daha onları ezeyim' diyemeyecek. Çünkü 250'den fazla imzayı genel başkan dahi olsa toplayamayacak. İpini koparmak isteyen genel başkan olmak isterse ne olacak? Ona da en az 50 şartını getirdik. Genel başkan 1100 imza toplayıp, 700 oy alamayacak, tüzükte yasak." dedi.

İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkanın tekrar aday olamayacağını vurgulayan İnce, aday belirlemede ise fermuar yönteminin geçerli olacağını duyurdu. Kurultaylarda çarşaf listenin zorunlu olacağını bildiren İnce, birden fazla aday olması durumunda ise cumhurbaşkanı adayının üyeler arasında yapılacak seçimle belirleneceğini ifade etti.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından tek tek kürsüye davet edilen 40 il başkanına yetki belgelerini verdi.