Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce: Memleketi Bu Hale Getirenlerden Kurtarmalarını Beklemek Saflık (2)

Muharrem İnce: Memleketi Bu Hale Getirenlerden Kurtarmalarını Beklemek Saflık (2)

56 dakika önce

'BU GİDİŞATA, DUR, DİYECEĞİZ'CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, partisinin belediye başkanı adayı Tansu Çıkış'a destek için düzenlenen programa katıldı.

Muharrem İnce: Memleketi Bu Hale Getirenlerden Kurtarmalarını Beklemek Saflık (2), System.String[]
'BU GİDİŞATA, DUR, DİYECEĞİZ'

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, partisinin belediye başkanı adayı Tansu Çıkış'a destek için düzenlenen programa katıldı. Tekkeköy Düğün Salonu önünde toplanan partililere seslenen İnce, "2002'de, ilk seçimle geldiğinde, 'Manevi kalkınmamız eksik' diyordu. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana bu kadar depresyon, bu kadar intihar, bu kadar tecavüz, bu kadar iflas, bu kadar hırsızlık, bu kadar uyuşturucu hiçbir dönemde olmadı; biliyor musunuz? Merhamet kalmadı. İbadet tören oldu. Artık törenle ibadet yapılıyor. Vicdanlar yok oldu. Bu gidişata birlikte 'Dur' diyeceğiz" dedi.

Muharrem İnce, konuşmasının ardından programa katılanlarla birlikte davul zurna eşliğinde 'cigoş' oynayıp, halay çekti. İnce, daha sonra ilçe merkezinde, beraberindekilerle birlikte yürüdü. Muharrem İnce, çay ocağında dinlendikten sonra ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:54 Kaynak: DHA

Samsun, Tansu Çıkış, Tekkeköy, Politika
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