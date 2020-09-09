Muharrem İnce, Muş ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Muharrem İnce, Muş ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, "Türkiye'yi gezerek yeni siyaset yapma biçimini millet ile biz de öğrenmiş olacağız." dedi.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, " Türkiye'yi gezerek yeni siyaset yapma biçimini millet ile biz de öğrenmiş olacağız." dedi.

İnce, Sivas'tan başlattığı, "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında Muş'a gitti.

Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan İnce, bugün Muş'a gönül köprüsü yapmaya geldiklerini söyledi.

Türkiye'yi karış karış gezeceklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Bugün Muş'tayız. Vatandaşları dinleyeceğiz. Türkiye'yi gezerek yeni siyaset yapma biçimini millet ile biz de öğrenmiş olacağız. Artık televizyon kanalları izlenmiyor. Youtube var. Merkez Bankası artık sadece para basmıyor, kripto paralar var. Dünyada ve Türkiye'de her şey değişti ama Türkiye'de siyaset yapma biçimi değişmiyor. Yine Ankara'da, merkezdeki binalarda yan yana odalarda oturup bir hafta birbirini görmeyen parti yöneticileri var. Bu durumu kavramaya çalışıyoruz. Dünyada nasıl ki her şey değişiyorsa, yeni siyaset yapma biçimi de bu olacak. Köy köy, kasaba kasaba, şehir şehir Türkiye'yi dolaşıp insanların dertlerini dinleyeceğiz, çözüm önerilerini anlatacağız. Bunları dillendireceğiz. Allah hakkımızda hayırlısını versin."

"Okul üzerinden öğrenciyi sınıflandırmam"

Gazetecilerin, Erol Mütercimler'in katıldığı bir televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkındaki sözleriyle ilgili sorusuna, "Okul üzerinden öğrenciyi sınıflandırmam. Fizik öğretmeniyim. Bütün öğrencilerin öğretmeniyim. İmam hatiplilerin, Anadolu, Fen ve Güzel Sanatlar liselerinin. Hepsi bu memleketin evladıdır ama bu memlekette de sapık az yok yani. Çok sayıda da var. Bu da bir gerçek ama okul üzerinden bir tanımlamayı doğru ve şık bulmam. İmam hatiplerde 3 sene de öğretmenlik yaptım." yanıtını verdi.

Bu ülkede hep toprak bütünlüğünü konuştuklarını ifade eden İnce, "Buna tabii ki hiç itirazım yok ve destekliyoruz. Toprak bütünlüğünden yanayız ama bu memlekete insan bütünlüğü de lazım. Yani bir kent merkezinde temiz içme suyu yoksa o zaman insan bütünlüğü zedelenmiş olur. Bunları dillendirmeye çalışacağız." dedi.

Ardından il merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İnce, daha sonra Bitlis'e geçerek burada da esnaf ve vatandaşla buluştu.

Muharrem İnce, Muş ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

Muharrem İnce, Siyaset, Türkiye, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 19:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, Muş ve Bitlis'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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