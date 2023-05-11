Muharrem İnce'nin adaylığı bırakmasından sonra Erkan Baş'ın sözleri gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin adaylığı bırakmasından sonra Erkan Baş'ın sözleri gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim

11.05.2023 15:13

Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin vekil adaylığından çekilmesi yönünde çağrı yaptığı TİP lideri Erkan Baş, "Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin." dedi. İnce'nin bugün cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi sonrasında Baş'ın sözleri Twitter'da gündem oldu.

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İNCE'NİN ÇEKİLMESİ YÖNÜNDE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Bu açıklamanın ardından gözler TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a çevrildi. TİP İstanbul Milletvekili Adayı olan Erkan Baş,İnce'ye adaylıktan çekilmesi yönünde çağrı yapmıştı. Baş, İnce'nin adaylıktan çekilmesi çağrısında bulunurken, "Sayın İnce, bu işi ilk turda bitirebiliriz. Bir seçime kaybetmek için girilmez. Kaybettirmek istiyorsanız da, Kemal Bey'e değil Tayyip Erdoğan'a kaybettirmeyi seçin." demişti.

İnce ise Baş'ın bu sözlerine "Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. Kendisi İstanbul 3. bölge adaylığından çekilsin, bizim adayımızı desteklesin. Bakalım ne diyecek benim bu çağrıma" diyerek yanıt vermişti.

"ÇEKİLİYORSA BEN DE ÇEKİLİRİM"

Baş'ın bu çağrıya "Muharrem Bey, benim için 'Çekilsin' demiş. Benim çekilmem bir işe yarayamıyor ki. Çok istiyorsa buyursun gelsinler, Muharrem Bey çekiliyorsa ben de çekilirim. Bir problem yok bizim açımızdan. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili adayı olmamasıysa, buyursun hemen çekilsin. Yeter ki bu ülkeyi o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım." şeklinde karşılık vermesi ise İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası yeniden gündem oldu.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Twitter'da binlerce insan Baş'ın milletvekili adaylığından çekilip çekilmeyeceği konusunda paylaşımlar yaptı. Bu tweet'lerin ardından Erkan Baş ismi TT oldu.

O yorumlardan bazıları:

İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Erkan Baş'ın sözleri yeniden gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim
YORUMLAR (4)
  • haydar topçu: Sözünü tut Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Ercan Aral : Erkeksen çekilirsin,erkek adam sözünde durur. Cevap Yaz 15 2 Yayından Kaldır
  • ertuğrul şahin: İnceyi sözle ikna edemeyenler kaset le ikna ettiler. Durmak yok. Yola devam. Cevap Yaz 15 3 Yayından Kaldır
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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine bir yorum da İYİ Parti'den: Kılıçdaroğlu'na yarayacak

Milletvekili Adayı, Muharrem İnce, Erkan Baş, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce'nin adaylığı bırakmasından sonra Erkan Baş'ın sözleri gündem oldu: O çekilirse ben de çekilirim - Son Dakika
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