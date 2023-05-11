Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi, oy pusulasını değiştirmeyecek - Son Dakika
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Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi, oy pusulasını değiştirmeyecek

11.05.2023 17:51

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından oy pusulalarında değişiklik yapılıp yapılmayacağı en çok merak edilenler arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesine göre, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde oy pusulalarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarında değişiklik gerektirmeyecek.

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12. maddesi, "Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00'ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez." hükmünü içeriyor.

OY PUSULASINDA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Bu sebeple 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak dört adaydan biri olan İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından seçmenin önüne gelecek oy pusulasında değişiklik olmayacak.

YSK'YA BİLDİRİMDE BULUNMASINA GEREK YOK

Adaylıktan çekilmesine rağmen İnce'ye verilecek oylar geçerli sayılarak döküm cetvellerine işlenecek. İnce'nin adaylıktan çekilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunmasının gerekmediği ve çekilme kararının hukuki sonucunun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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