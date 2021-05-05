Muharrem İnce'nin gençlik fotoğrafı dünyaca ünlü film karakteri Rocky'e benzetildi! - Son Dakika

Önceki gün, başlattığı "Memleket Hareketi"nin logosunu açıklayan Muharrem İnce, Rocky'e benzediği 20 yaş fotoğrafıyla gündemin birinci sırasına yeniden yerleşmeyi başardı.

CHP'den ayrıldığını resmen açıkladıktan sonra "Memleket Hareketi" adı altında kendi yolunu çizen ve bu doğrultuda tüm yurdu karış karış gezen Muharrem İnce, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Hal böyle olunca son günlerde yayılan 20 yaş challenge akımına da katılmaktan da geri kalmayan Muharrem İnce'nin gençlik fotoğrafı, dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone'un canlandırdığı Rocky karakterine benzetildi.

Sosyal medya kullanıcıları Muharrem İnce ile Rocky Balboa'nın (Sylvester Stallone) fotoğrafını kıyaslayınca ortaya dikkat çeken yorumlar çıktı.