Muharrem İnce hakkındaki kaset iddialarına ilişkin İbrahim Kalın'dan yorum geldi: Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışıyorlar

Muharrem İnce hakkında sosyal medyada ortaya atılan kaset iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü. İnce hakkındaki iddiaları sert bir dille reddederken, Kılıçdaroğlu ve Akşener cephesi de söz konusu paylaşımlara tepki gösterdi. İnce ile ilgili paylaşımlara son tepki ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

"İNCE'Yİ ADAYLIKTAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Kalın, söz konusu olayla ilgili şunları söyledi: Bunlar seçmenin hür iradesini kirleten söylemlerdir. Sayın Muharrem İnce'yi adaylıktan vazgeçirerek Millet İttifakı'nın işini kolaylaştırmaya çalışmaktır.

"BUNLARIN SİYASETİN İÇİNDE OLMAMASI GEREKİR"

Muharrem İnce'nin mesajını gördüm son derece haklı bir haykırış var burada. Kamuoyu üzerinden Sayın İnce'ye yapılan baskının üstüne bir de bu söylemler ortaya atıldı. Bunların siyaset içinde asla yerinin olmaması gerekir. Ben aklı başında olan bilinçli seçmenin bunlara itibar etmeyeceğini düşünüyorum ama FETÖ'cülerin bu tür itibar suikastları oluyor.

"FETÖ'NÜN TÜRK SİYASETİNE ENJEKTE ETTİĞİ ZEHİRLER"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de kendisinin verdiği ifadelerde 'Benimle ilgili bir kaset ortaya çıkabilir' dedi. Bizde bu tür bir bilgi belge yok. Kemal Bey bir de şöyle dedi: 'İnanmayın bak 17 25 Aralık'ta yaptıkları gibi' dedi. Siz o zaman neden o dönemde mecliste bu kayıtları dinlettiniz. Ben ilk önce bu tür bir durumda gerçekliğini sorgularım. Bunların hepsi FETÖ'nün Türk siyasetine enjekte ettiği zehirlerdir. Sadece söylentiden ibaret bir konu bu. Bunun için bir şey söyleyemem. Ne olduğuna uzmanlar bakar."