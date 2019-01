Muharrem İnce'nin O Sözlerine Sert Tepki

31 Mart yerel seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu yineleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin tüm belediye başkan adaylarının katılımıyla düzenlenen MHP Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Ankara Spor Salonunda düzenlenen programa partililerin yoğun katılımı oldu. Salonda MHP'nin yerel seçimlerde kullanmak üzere belirlediği "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" sloganı ve pankartlar yer aldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bahçeli, konuşmasının başında 24 Ocak 1993'te Milliyetçi Çalışma Partisi'nin 4'üncü Olağanüstü Kongresi yapıldığını anımsattı. Bu kongrede MÇP-MHP bütünleşmesi sağlandığını, 27 Aralık 1992 partinin bölünüp parçalamak istenildiğini, Türkeş'siz bir parti planlandığını hatırlatan Bahçeli, "Aynı isimler 12 Eylül sonrası bu işin bittiğini, boş işlerle uğraşıldığını, gayretlerin boşuna olduğunu söylemişler, üstelik farklı siyasi partilere postu sermişler, kapağı atmışlardı. Benzerlerine yakın bir dönemde de şahit olunmadı mı? Yükseliş Koleji'ndeki oyunların, Türkeş'siz MHP peşine düşenlerin çok değil, birkaç yıl önceye kadar farklı isimlerle aynı tür komplolara heves ettikleri görülmedi mi? Ancak unuttukları veya bilmedikleri bir gerçek vardı, bu dava dualıdır, bu dava ihlaslıdır, bu dava kutludur, bu dava şehitlerin kanı üzerinde imanlı kalplerin feragatleriyle yükselmiş, bugünlere gelmiştir" diye belirtti. Diğer yandan partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle 9 Şubat'ta Adana'da gerçekleştirilecek olan yıl dönümü etkinliklerini anımsatan Bahçeli, 50 yıla neler sığmadı ki, "50 yılda neler yaşanmadı ki, 50 yılda hangi çileler çekilmedi ki?" diyerek gönüllerin tutuşup Türk-İslam ülküsüyle yandığını kaydetti. "Atilla kırbacını Roma'ya vururken biz şahittik. Hunlar Avrupa'yı titretirken biz vardık. Orhun Anıtları dikilirken biz oradaydık" diyen Bahçeli, bu davanın nice 500 yıllar sürmesini temenni etti.



"863 BELEDİYE BAŞKAN ADAYIMIZIN SEÇİLMESİNİ İSTİYORUZ"



Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümüne huzur, istikrar, derlenmiş toparlanmış, kronik sorunlardan kurtulmuş şekilde mutlaka erişileceğini ifade eden Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinin yeni hükümet sisteminin ilk demokratik imtihanı olduğunu aktardı. "Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız aynı zamanda beka meselesidir" diyen Bahçeli, "Bu imtihanda başarılı olmak aynı şekilde milli bekamızın haysiyet konusudur. Elbette bugüne kadar aday olarak ilan ettiğimiz 863 belediye başkan adayımızın seçilmesini istiyoruz. Elbette Cumhur İttifakı'nın zafere imza atmasını, bununla birlikte il, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde daha çok temsil edilmeyi amaçlıyoruz. 51 ilimizdeki il genel meclislerine daha fazla girelim, daha çok yer alalım arzusundayız. Ancak önümüzdeki seçimde bizim için beka her şeyin önünde ve üstündedir. Beka yoksa belediye taş yığını, beton yıkıntısıdır. Beka yoksa yani var oluşumuz hücum ve hüsrana uğramışsa, ne yapalım belediyeyi, nasıl yapalım siyaseti? Malum zillet korosu hep bir ağızdan soruyor, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin bekayla ne ilgisi varmış? Hezeyan çukuruna düşen zillet neferlerine göre, yerel seçimler ülke bekası için önemli değilmiş. İnce ince nifak taşları döşeyen, kıyıda köşede, orada burada partisinin genel başkanını hedef alan bir zat da, Cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış. Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız? Kaldı ki, CHP-İP-HDP-PKK-FETÖ'den oluşan, arkalarında Türk düşmanlarının bulunduğu zillet koalisyonu 31 Mart'ı beka görseydi biz kendimizden şüphe eder, acaba doğru mu yapıyoruz diye kendimizi sorgulardık. Bilenlerle bilmeyenler, samimiyetle sahtekarlık hiç bir olur mu? Günahla sevap hiç aynı olur mu? Bekayla bozguncu emeller hiç yan yana gelir mi? Be hey cahil, be hey zalim, be hey zillet ittifakı, hakla batılın, doğruyla yanlışın, caniyle şehidin, aynı safta toplandığını, aynı hizaya geldiğini bir kez olsun gördünüz, bir kez olsun duydunuz mu?" diye sordu ve kimin ne söylediğinin önemi olmadığını vurguladı.



'GÜVENLİ BÖLGE' KONUSU



Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge konusuna da değinen Bahçeli, "Yeni bir Barzani modeli kafalardadır, yeni bir özerk yapılanma gündemin başköşesindedir. Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li Senatörün YPG'yi PKK'nın politik kolu olarak itiraf ve ifadesi hala akıllardadır. ABD'nin Suriye'den çekildim çekiliyorum iddiaları her geçen gün anlam ve inandırıcılığını kaybediyor. Menbiç'te, Afrin'de ABD'li askerlere yönelik peş peşe manidar saldırılar gerçekleşiyor. ve Türk milleti Fırat'ın doğusuna girilmesini, teröristlerin imha edilmesini sabırsızlıkla bekliyor. Kaybedilen her gün, her saat, her an aleyhimizedir. Fırat'ın doğusu hainlerden temizlenmedikten sonra vatan tehlikededir. Sınırlarımızdan başlayarak 30 km'lik derinliğe kadar bir güvenli bölge kurulacaksa, bunun denetim, kontrol ve yönetimi kesinlikle Türkiye'de olmalıdır. Başkalarının stratejik türbülansına kapılırsak tedavisi çok zor yaralar alırız. Başkalarının eline avucuna bakarsak yenilgi üstüne yenilgi yaşarız. ABD'nin uluslararası hukuka tamamen aykırı, insanlık vicdanına, insan haklarına, devletlerin egemenlik haklarına bütünüyle ters teklif ve dayatmaları uygulanırsa, bilinsin ki, Ortadoğu'da önümüzdeki süreçte meydana gelecek olaylar bugünleri mumla aratacaktır. Güvenli bölge önerisini, terör örgütlerinin güvenliği için planlayanlar ateşle oynamaktadır. Türkiye'ye karşı güvenli bölge kurmayı aklından geçirenler gaflet ve dalaletin pençesindedir. Türkiye Cumhuriyeti milli güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle mücadelede hiçbir devletten, hiçbir güç odağından müsaade istemeyecek, izin alma sırasına girmeyecektir. Biz onuruna düşkün, adam gibi adam bir milletiz. Biz bağımsızlığına tutkun ve bağlı bir ülkeyiz. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin, kan yine o kandır. Menbiç yol haritasına uymayan, PKK/YPG/PYD'yi Kürt kökenli kardeşlerimizle ilişkilendiren ABD, kontrollü ve yönetilebilir bir istikrarsızlık sarmalıyla aziz milletimizin sabrını test etmektedir" şeklinde konuştu.



Bahçeli, merhum Alparslan Türkeş'in, "Birlikte hayır, ayrılıkta azap vardır. Kürtler ne kadar Kürt'se biz de o kadar Kürt'üz. Biz ne kadar Türk'sek onlar da o kadar Türk'tür" sözünü anımsattı.



"HAYALİ SEÇMEN ÜRETİLDİĞİNİ İDDİA EDENLER BEYHUDE YERE ÇIRPINMASIN"



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında çalışmaların günbegün arttırıldığının altını çizen Bahçeli, "Cesur olacağız, özgüven içinde hareket edeceğiz, umutsuzluğu, yanımıza, yöremize sokmayacağız. Kötümserlere ortam açmayacağız. Karamsarlara fırsat vermeyeceğiz. Kara propagandadan geçinenlere karşı birlik içinde olacağız, diri duracağız, saflarımızı sımsıkı tutacağız. Cumhur İttifakı'na bağlı kalacağız, bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi adaylarının olduğu yerde partimize, AK Parti'nin adaylarının olduğu yerde AK Partiye oy ve destek vereceğiz. Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız. Seçimi itibarsızlaştırmaya kalkışanlar, sandığın meşruiyetini lekelemeye yeltenenler, yalanlarla hayali seçmen üretildiğini iddia edenler beyhude yere çırpınmasın, alayının oyununu bozacağız. CHP'nin kriz ve kaos siyasetini milli iradenin desteğiyle un-ufak edeceğiz. Sabırla, şuurla, coşkuyla, gözümüzü yüksek ufuklardan ayırmadan, milletimizin bütün fertlerini bir, eşit ve kardeş görerek 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni başarıyla buluşturacağız" mesajını verdi.



(İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

Son Dakika! Suriye'nin En Güvenli Bölgesi Olarak Gösterilen Şam'da Bomba Yüklü Araç Patladı

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir

2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı