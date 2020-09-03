Muharrem İnce'nin Sivas'taki köy ziyaretine karantina engeli - Son Dakika

CHP'li Muharrem İnce'nin yarın başlatacağı 'Memleket Hareketi' kapsamında ziyaret etmeyi planladığı Sivas'ın Yıldızeli İlçesi'ndeki Banaz köyü karantinaya alındı. Sosyal medya hesabından köyü ziyaret edeceğini duyuran İnce, koronavirüs kapsamında alınan karantina kararının ardından ziyaretini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce dün sosyal medya hesabından Sivas'taki programını duyurdu. Bugün yeni bir paylaşım yapan İnce, "Yarın program bitiminde Ankara'ya dönmeden saat 16.30'da 'Demiri, demirle dövdüler; biri sıcak, biri soğuktu. İnsanı, insanla kırdılar; biri aç, biri toktu' sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas'ın Banaz köyüne gideceğiz" mesajını paylaştı.