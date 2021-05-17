CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.
Kuruluş dilekçesinin bakanlığa verilmesinin ardından parti genel merkezinde kurucular kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi.
Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu
Toplantı öncesinde basın açıklamasında bulunan parti sözcüsü Gaye Usluer de partinin A takımını kamuoyuna duyurdu.
Buna göre Memleket Partisi'nin A takımı şu şekilde:
Muharrem İnce: Genel Başkan
Hakkı Akalın: Genel Sekreter
Gaye Usluer: Parti Sözcüsü
Serkan Ufuk Akgün: Sayman
Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı
Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı
Mevlüt Dudu: Genel Sekreter Yardımcısı
Yavuz Kayhan: Genel Sekreter Yardımcısı
MYK ÜYELERİ:
Ali Rıza Büyükuslu
İpek Özkal
Çiğdem Bayraktar
Mustafa Kemal Çiçek: YDK Başkanı:
YDK üyeleri:
Asuman Ali Güven
Süleyman Ergüner
Son Dakika › Politika › Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu - Son Dakika