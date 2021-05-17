Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu - Son Dakika

Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu

17.05.2021 16:32
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu, System.String[]

CHP'den ayrılan ve Memleket Partisi adında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin A takımı ortaya çıktı. Oy birliğiyle partinin genel başkanı Muharrem İnce seçilirken, Hakkı Akalın ise partinin genel sekreteri oldu. Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi de Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin partisinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi.

Kuruluş dilekçesinin bakanlığa verilmesinin ardından parti genel merkezinde kurucular kurulu üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçildi.

Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu

Muharrem İnce'nin A takımı belli oldu

Toplantı öncesinde basın açıklamasında bulunan parti sözcüsü Gaye Usluer de partinin A takımını kamuoyuna duyurdu.

Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu

MUHARREM İNCE'NİN A TAKIMI BELLİ OLDU

Buna göre Memleket Partisi'nin A takımı şu şekilde:

Muharrem İnce: Genel Başkan

Hakkı Akalın: Genel Sekreter

Gaye Usluer: Parti Sözcüsü

Serkan Ufuk Akgün: Sayman

Mehmet Ali Çelebi: Genel Başkan Yardımcısı

Hüseyin Avni Aksoy: Genel Başkan Yardımcısı

Mevlüt Dudu: Genel Sekreter Yardımcısı

Yavuz Kayhan: Genel Sekreter Yardımcısı

MYK ÜYELERİ:

Ali Rıza Büyükuslu

İpek Özkal

Çiğdem Bayraktar

Mustafa Kemal Çiçek: YDK Başkanı:

YDK üyeleri:

Asuman Ali Güven

Süleyman Ergüner

Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu
Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Hakkı Akalın, A Takımı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce'nin yeni partisinin A takımı belli oldu - Son Dakika


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