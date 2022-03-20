Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması

20.03.2022 15:51
Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini eleştirerek, "Soruyorlar bana, altılı masada sen niye yoksun? Bir, davet etmediler.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, altı muhalefet partisinin "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" mutabakat metnini eleştirerek, "Soruyorlar bana, altılı masada sen niye yoksun? Bir, davet etmediler. İki, davetli olsaydım da o masayı yıkardım. Metinde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok." ifadelerini kullandı.

İnce, Memleket Partisi Beyoğlu İlçe Başkanlığının açılış töreninde partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

Daha sonra partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığınca düzenlenen üye katılım toplantısına geçerek burada konuşan İnce, 1 yıl içinde Türkiye'de seçime gidileceğini söyledi.

Türkiye'de birinci partinin halen AK Parti olduğunu ifade eden İnce, "İktidardan kurtulmanın yolu önce bu muhalefetten kurtulmaktan geçiyor. Bunun için neye ihtiyacımız var? Bir eksiğimiz var. Eksiğimiz şu: Bizim eksiğimiz değil, Türkiye'nin eksiği. Türkiye'de bir özgür medya sorunu var. Şu Kılıçdaroğlu'nu, şu Akşener'i, şu Babacan'ı, şu Davutoğlu'nu gösterdiklerinin çeyreğini beni göstersinler 2 ayda bu iktidarı gönderirim." diye konuştu.

İnce, Türkiye'nin en ambargolu siyasetçisi olduğunu, bazı kanalların CHP'yi eleştirdiğinde kendisini gösterdiklerini savundu.

Bir de "CHP yandaşı kanallar" olduğunu dile getiren İnce, "Halk TV, Tele1, KRT... Onlar hiç göstermiyor. Çünkü gösterirlerse parasını kesiyor CHP. Babacan'ı göstermek serbest, Davutoğlu'nu göstermek serbest, Muharrem İnce'yi göstermek yasak. Temel Karamollaoğlu'nu da göstermek serbest. CHP yönetimine saygılarımı sunuyorum. Üç sene önce Cumhurbaşkanı adayınızdım ya. Bana niye ambargo uyguluyorsunuz? Neden parasını kesiyorsunuz kanalların? Temel Bey'i benden daha mı çok seviyorsunuz? Babacan'ı, Davutoğlu'nu benden daha mı çok seviyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Metinde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok"

Ülkeyi yönetmek istediklerini de kaydeden İnce, şöyle devam etti:

"Soruyorlar bana, altılı masada sen niye yoksun? Bir, davet etmediler. İki, davetli olsaydım da o masayı yıkardım. Neden yıkardım? Metinde Atatürk yok, laiklik yok, İstanbul Sözleşmesi yok. Bunların hiçbiri yok. 'Aman Atatürk demeyelim, tarikatları kızdırmayalım.' Eğitimde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olacak? Bunu konuşmadan Tayyip'i yenseniz ne olacak ki? Yendin iktidar oldun. Ne fark edecek? 'Atatürk' diyemedikten sonra, İstanbul Sözleşmesi'ni savunamadıktan sonra, 'Eğitimi tarikatlardan ve cemaatlerden kurtaracağız' diyemedikten sonra yensen ne olur, yenmesen ne olur? Biz bunların hepsini beraber yeneceğiz."

İnce, ülkedeki tarım üretimi sorunu çözülmezse kuraklıkla birlikte 5 sene sonra ciddi problemler olacağını, deprem konusunda da gerekli önlemlerin alınması gerektiğini anlattı.

Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması
Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması

YORUMLAR
500
Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu! Muharrem İnce'nin Erdoğan'ın fotoğrafına sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu!

Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
15:51 Arazi kavgası kanlı bitti! Silahla vurulan muhtar hayatını kaybetti
15:49 Karnavala gölge düşüren kaza! Araç kalabalığın arasına daldı: 6 ölü, 70 yaralı
15:46 Rusya'dan Polonya'da bulunan askeri üssü belirlemek için akıl almaz yöntem! İngilizlerin telefonlarının hacklendiği iddia edildi
15:38 Ürperten mesaj! Bilgisayarına gönderilen notta "Ölüler aleminden yazıyorum" uyarısı geldi
15:25 Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek? Kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den 2 farklı yorum geldi
15:13 Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti
14:45 Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın vatandaşları endişelendirdi! Çalışmalar devam ediyor
14:33 Seren Serengil Gülşen'i topa tuttu: Gidip de müşterimin kucağına oturmam
14:32 Haberi İngiliz basını servis etti! Elon Musk'ın gönderdiği Starlink uyduları ve Türk SİHA'ları birlikte hareket ediyor
14:26 Real Madrid'in büyük pişmanlığı! 115 milyon euroya transfer edildi, forma yüzü görmedi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 16:06:51. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce, partisinin Bağcılar'daki üye katılım toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement