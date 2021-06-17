Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılışına katıldı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Mersin İl Başkanlığının açılış törenine katıldı.

İnce, merkez Akdeniz ilçesindeki açılışta, memlekete umut olmak için yola düştüklerini söyledi. 19 yılın sonunda umut olamayan bir muhalefet bulunduğunu ifade eden İnce, "Memleket Partisi olarak parti binamızı açtık. 18 Eylül'de kurultayımız var. Kurultaydan sonra inşallah maskeleri de çıkaracağız. Ondan sonra mitinglere başlayacağız. Buradan birinci parti çıkacağız. Zor olduğunu biliyorum ama imkansız değil." dedi.

Muharrem İnce ve partililer, daha sonra kurdele keserek Memleket Partisi Mersin İl Başkanlığının açılışını yaptı ve esnafı ziyaret etti.