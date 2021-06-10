Muharrem İnce, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklamada bulundu Açıklaması - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde, "çatı aday" önermeyi doğru bulmadığını belirterek, "Memleket Partisi olarak özgüvenimiz yüksektir, 50 artı 1'i biz alacağız." dedi.

Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan İnce başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki MYK sonrası basın toplantısı düzenleyen İnce, gündemi değerlendirdi.

Siyasetin gündeminde erken seçim tartışması olduğunu ifade eden İnce, erken seçim olabilmesi için ya Cumhurbaşkanı'nın iradesi ya da 360 milletvekilinin onayının gerektiğini, her ikisinin de iktidarın elinde olduğunu söyledi.

"Demokratik yollardan bu iktidarı değiştirmemiz lazım. Bunların ömrü doldu. Biz, Memleket Partisi olarak seçime hazırız" diyen İnce, seçime girme şartlarının kolaylaştırılması gerektiğini savundu.

Muharrem İnce, bugüne kadar 51 ilde örgütlendiklerini, yakında 81 ilin tamamında örgütlü hale geleceklerini dile getirdi.

"Bir suç örgütü elebaşının, bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar gönderdiği" şeklindeki tartışmalara değinen Muharrem İnce, bu konuların TBMM'de araştırılmasını istedi.

"Salgın süreci bir sağlık sorunu olmanın ötesine geçti"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, salgın sürecinin bir sağlık sorunu olmanın ötesine geçtiğini, bu dönemde gelir dağılımının daha da bozulduğunu, eğitimin, tarımın, turizmin çöktüğünü ileri sürdü.

Günübirlik politikalarla Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini, sorunları çözebilmek için ciddi, gerçekçi yapısal programlara ihtiyaç bulunduğunu söyleyen İnce, "Memleket Partisi olarak önerilerimiz şunlardır; yargı güçlenmelidir, hukuk eşittir ekmektir. İkinci olarak riskler azaltılmalı, keyfilik son bulmalı, üretim artırılmalıdır. Kararname ile faizin düşmeyeceğini herkes öğrenmelidir." diye konuştu.

Bir organize suç örgütü elebaşının bazı ithamlarda ve iddialarda bulunduğunu söyleyen İnce, şöyle devam etti:

"Bunlar araştırılmalıdır. Siz, PKK'nın tanıklığında Genelkurmay Başkanını hapse attınız. PKK'yı tanık kabul edip, Genelkurmay Başkanını hapse atıyorsunuz da bu iddiaları niye araştırmıyorsunuz? Bu iddialar AKP'nin iç işi değildir, Türkiye'nin sorunudur. Türkiye'nin acilen temiz eller operasyonuna ihtiyacı var. Buradan hep birlikte çıkmalıyız."

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, medyada partilerine yeterince yer verilmediğini, CHP'ye yakın medyanın da baskı ile Memleket Partisine yer vermediğini ileri sürdü.

İnce, "Parti genel başkanlarının açık oturuma çıkmasını teklif ediyorum. Gelin, Türkiye'nin sorunlarını nasıl çözeceğimizi milletin gözünün önünde tartışalım" diye konuştu.

"Hiçbir devlet, çocuğun anasından öğrendiği dili unutturamaz"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, ana dilde eğitimle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, "Biz çocuklarımıza 3 dil öğreteceğiz. Birinci olarak resmi dilimiz olan Türkçeyi. İkinci olarak, çocuklara evlerinde annelerinden öğrendikleri dili, bir de uluslararası dil öğreteceğiz. Hiçbir devlet, çocuğun anasından öğrendiği dili unutturamaz." dedi.

Kanal İstanbul ile ilgili Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yönelik bir soru üzerine İnce, yapılacak kanalın İstanbul'a hiçbir kazanç sağlamayacağını savundu.

"Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı seçimine, ortak adayla gideceği ve HDP'nin ayrı bir aday çıkarmasının isteneceği" yönündeki iddiaların sorulduğu İnce, "Her parti çıkacak, iddiasını ortaya koyacak. İkinci turda birisi fazla aldı, destekleriz. Biz söz veriyoruz. Ama biz alırsak biz de desteklenmek isteriz. Çatı aday önermek, Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Bunu doğru bulmuyorum. Bizim Memleket Partisi olarak özgüvenimiz yüksektir, 50 artı 1'i biz alacağız." yanıtını verdi.