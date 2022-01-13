Üye Girişi
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika

Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

13.01.2022 15:42

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Niğde İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Niğde İl Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

İnce ve beraberindekiler, Niğde Ziraat Odasını ziyaret ederek Başkan Veli Kenar ile bir süre görüştü. Paşakapı Caddesi, Yeni Çarşı ve perşembe pazarında tezgah açan esnafı gezen İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen İnce, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'ye yeni bir umut olmak, yeni bir seçenek sunmak, gençlerin umutlarını tazelemek, esnafın yüzünü güldürmek, çiftçiye ucuz mazot, gübre ve tohum verebilmek ve Türkiye'deki tarımsal üretimi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini söyledi. Bütün bunları başarabilecekleri bir Türkiye hayal ettiklerini vurgulayan İnce, şöyle konuştu:

"Turizmde nitelikli eleman sorununu çözmek için, sanayide vergi maliyetlerini, enerji maliyetlerini düşürmek için, gençlerin başka ülkelerin vatandaşı olmak hayalini yok etmek için milletimize yeni bir seçenek sunuyoruz. Onun için diyoruz ki 'Ne Cumhur ne Millet, tek yol Memleket.' Bunu başaracağız, Allah'ın izniyle, milletin isteğiyle."

Konuşmanın ardından Memleket Partisi Niğde İl Başkanlığının açılış kurdelesini kesen İnce, daha sonra kentten ayrıldı.

Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı
Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı

YORUMLAR
500

Memleket Partisi, Türkiye, Tohum, Niğde, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika


Beyzanur'un otopsi raporu çıktı! Beyzanur'un otopsi raporu çıktı!         
16:58
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı! Dişi aslanın yavru antiloba yaptığı iyilik herkesi ağlattı!         
11:46
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48

Son Dakika Haberleri
16:57 Beyzanur'un otopsi raporu çıktı!
16:43 Çiğköfte hazırladığı sırada dehşeti yaşadı
16:34 Galatasaray'ın yıldızı Marcao trafik kazası geçirdi
16:31 Muhalefetin "Erdoğan aday olamaz" iddialarına AK Parti'den yanıt: Beyanlar açık ve seçik olarak tutanaklarda ortadadır
16:27 Eski menajerine tazminat ödemesine karar verilen Elçin Sangu isyan etti
16:26 "Tek rakibim THY" sözleri gerçek oldu! Otobüsçüler uçak bileti fiyatlarına zam istedi
16:17 "Soysuz Araplar" demişti! Twitter Leman'ın Sam'ın Arap halkına hakaret eden tweetini sildi
16:17 Ekrem İmamoğlu, Soylu'nun "Gazetecilere para veriyor" iddiasına çok sert yanıt verdi: Trol gibi davranma, bakanlık yap!
15:59 Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım
15:40 Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 17:09:40. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem İnce, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement