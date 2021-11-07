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MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN - Son Dakika

MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN

07.11.2021 12:09

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ortada henüz bir seçim olmadığı için ittifak konuşmanın doğru olmadığını söyledi.

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ortada henüz bir seçim olmadığı için ittifak konuşmanın doğru olmadığını söyledi. İnce, "Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler" dedi.

Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve parti binasının açılışını yapmak için Malatya'ya geldi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İnce, seçimlerin yaklaştığını öne sürerek, "Televizyonlarda siyasi parti genel başkanlarının tartışmalarını istiyorum. Seçime yakın bakacağız, şapkamızı önümüze koyacağız ve ne gerekiyorsa yaparız. Ortada daha seçim yokken, ittifak konuşmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Bu seçime yakın olacak bir iştir. Siyasi partilerin iddialarını düşürdüğüne inanıyorum. Şimdiden ittifak kurmuşlar. Birleştirsinler partileri o zaman, beraber hareket etsinler. Şu anda doğru bulmuyorum. Seçime yakın bakacağız elbet" diye konuştu. İnce, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakına yönelik hakaret içeren ifadeleri için "Yapılanı doğru bulmuyorum" yorumunda bulundu.

MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN
MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN
MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN
MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN

Hizb-i İslami Partisi, Muharrem İnce, Malatya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUHARREM İNCE: ŞİMDİDEN İTTİFAK KURMUŞLAR, BİRLEŞTİRSİNLER PARTİLERİ O ZAMAN - Son Dakika
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