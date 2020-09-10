Muharrem İnce Şırnak'ta esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" kapsamında bugün Şırnak'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Cumhuriyet Caddesi ve Sanat Sokağı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret eden İnce, vatandaşlarla ve yoldan geçen öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra bir açıklamada bulunan İnce, " Muş, Bitlis, Van, Hakkari'yi gezdim. Bugün Şırnak'tayım. Türkiye üreten bir ülke olmalı. Türkiye bir üretim üssü olmalı. Türkiye kekle, çayla, kıraathane, bedava çayla ayağa kalkamaz. Türkiye'nin tasarım yapan bir ülke olması lazım. Türkiye'nin üretim yapan bir ülke olması lazım. Türkiye'nin marka üreten bir ülke olması lazım. Van bir turizm markası olabilir. Hakkari'nin balları bir marka olabilir. Bitlis'in Muş'un hayvancılığı bir marka olabilir. Şırnak'ın dokusu bir marka olabilir. Gördük bunları. Türkiye'nin 81 vilayetini karış karış gezip, daha sonra büyük ilçeleri gezip bunları anlatacağız. İnsanların dertlerini dinleyeceğiz. İnsanlarla kucaklaşacağız. Bir gönül köprüsü kuracağız." dedi.

"Hakkari'deki Şırnak'taki insanlar unutulmadı, bu korona ortamında dahi olsa gelip onları ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullanan İnce, "Koşullar çok ağır. Hem kendimizi hem de insanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Maske ile dolaşmak siyasetçiler için alışkın olmadığımız bir durum. Sarılamıyorsunuz kucaklaşamıyorsunuz. Siyasetçi bunlara alışkın birisidir. Bu sefer farklı kalabalıklar toplamadan. Dünyada her şey değişti. İletişim değişti. Para değişti. Artık merkez bankalarının yerine kripto paralar var. Televizyonların yerine Youtube kanalları var. Siyasette kalabalıklar toplayıp, bir araya getirip siyasetçilerin nutuk çekeceği alanlar değil artık. Siyasetçi teke tek vatandaşın ayağına gidecek. Siyaset yapma biçimi değişti. Onun için Şırnak'tan Edirne'ye, Artvin'den Muğla'ya tek tek insanlarımızla dertleşerek, onlara çözüm önerilerinde bulunarak, onların dertlerini aktararak, medya ile paylaşarak, insanlarımızla paylaşarak siyaset yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek otele geçti, yarın da Mardin'e gidecek. - ŞIRNAK