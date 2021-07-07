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MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika

MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI

07.07.2021 10:34

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'nin ardından geçtiği Tekirdağ'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Edirne'nin ardından geçtiği Tekirdağ'da partisinin il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Partisinin herkese açık olduğunu ve seçimlerde bir vatandaşın oyunun bile önemli olduğunu söyleyen İnce, "Ben CHP'liyim CHP'den başka yere oy vermedim. Elim AK Parti'ye gitmez ama bu CHP'de artık Atatürk'ün partisi değil, çizgisinden uzaklaştı diyorsan senin yerin tam Memleket Partisi'dir. Ben ülkücüyüm ama bu MHP yönetimi Erdoğan'a yaslandı partiyi çizgisinden çıkarttı artık milli değiller, yerli değiller diyorsan senin yerin tam Memleket Partisidir. CHP yönetimine kızıp giden oylar vardı size bir şey söylememe gerek yok sizin yeriniz tam Memleket Partisi. HDP'ye oy verip bunlar Türkiye partisi olamaz, bunlar terörle arasına mesafe koymuyor diyorsanız, terörle arana mesafe koyuyorsan Türkiye partisi olsun istiyorsan, huzur, barış kardeşlik olsun istiyorsan gel sende Memleket Partisi'ne" dedi.

'KURULTAYIMIZ 18 EYLÜL'DE

İnce, il başkanlıklarının açılışlarına devam edeceklerini belirterek, "Bir şeyi sıfırdan başlatmanın zor olduğunu biliyoruz ama unutmayın bizim rehberimiz gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Atatürk de Bandırma vapuruyla Samsun'a giderken 18 kişiydi ve öyle başlattı. Para yoksa bulunur dedi, silah yoksa alınır dedi, ordu yoksa kurulur dedi. Bizde hepsini bulacağız. Allah'ın izniyle 18 Eylül'de kurultayımızı yaptığımızda nasıl bangır bangır geldiğimizi göreceksiniz" diye konuştu.

İnce, kürsüde yaptığı konuşmanın ardından bir kahvecinin getirdiği çayı, partililerden izin alarak içti. Geceyi Tekirdağ'da geçirecek olan İnce, yarın Çanakkale'ye gidecek.

MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI
MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI
MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI
MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI

Mustafa Kemal Atatürk, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUHARREM İNCE TEKİRDAĞ TEŞKİLATININ AÇILIŞINI YAPTI - Son Dakika


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