MUHARREM İNCE: TERÖRİSTLE MİLLETVEKİLİNİN FOTOĞRAFI OLMAZ - Son Dakika

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz, bu kadar basit" dedi.

Partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Niğde'ye gelen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in operasyonda etkisiz hale getirilen teröristle fotoğraflarının ortaya çıkması ile ilgili İnce, "Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz. Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çekilmişse ona da tepki gösteririz. Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım', '2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin\