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Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı - Son Dakika

Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı

06.11.2021 15:40

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken bir süre parti otobüsünü kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken bir süre parti otobüsünü kullandı.

Memleket Partisi Basın Bürosu, İnce'nin karayolu ile Niksar'dan Malatya'ya giderken parti otobüsünü kullandığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, otobüs hareket ettikten sonra yanındakilerden bir Malatya türküsü açmalarını isteyen İnce, yoldan geçen bazı araç sürücülerini de selamlıyor. İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği Etek Sarı türküsü eşliğinde bir süre otobüsü kullanmaya devam eden İnce, otobüsün şoförüne ise "Şimdi ben otobüsü senin yerine kullanıyorum, sen de Malatya'da benim yerime konuşma yapacaksın." diye espri yapıyor.

Muharrem İnce, otobüs kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından da "Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" diyerek paylaştı.

Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı
Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı
Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı
Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Tragger, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, Tokat-Malatya yolunda parti otobüsünü kullandı - Son Dakika
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