Muharrem İnce Trabzon'da - Son Dakika

Muharrem İnce Trabzon'da

Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Trabzon'a geldi.

Muharrem İnce Trabzon'da, System.String[]

Muharrem İnce, başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Trabzon'a geldi.

'Memleket Hareketi' kapsamında Karadeniz Bölgesi ziyareti için dün akşam saatlerinde bölgeye gelen Muharrem İnce, bugün Artvin ve Rize ziyaretlerinin ardından Trabzon'a geldi. Esnaf ziyaretlerinde bulunarak, vatandaşlarla sohbet eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kahramanmaraş Caddesi'nde yağmur altında vatandaşların ilgi gösterdiği Muharrem İnce yarın ziyaretlerine Giresun, Ordu ve Samsun'da devam edecek. - TRABZON

Karadeniz Bölgesi, Muharrem İnce, Trabzon, Artvin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:55 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce Trabzon'da - Son Dakika


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