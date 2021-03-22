ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım - Son Dakika

ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım

22.03.2021 17:23

Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağımCHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'Henüz ortada parti yok ama biz de yüzde 50 artı 1 oy alacağız.

Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 'Henüz ortada parti yok ama biz de yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye'yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız' dedi.

CHP eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki bir kafeteryada üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin sorunlarını dinleyen İnce, daha sonra soruları yanıtladı. İnce, bir öğrencinin, gençler ile kararsızların oy oranlarını sorması üzerine Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. '3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8'de burada var' diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23'te yapabilir, 3'te yapabilir. Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Beni yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle birlikte bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Bu ülkeyi demokratikleştireceğiz. Onlara sürekli danışacağız. Onların fikirleri bizim için önemli. Siz Ömer gibi, Mehmet gibi Türkiye'yi gezerken, sizin gibi parlak çocuklara denk geldiğimizde haberim olsun, onlarla görüşmem lazım. Ben bu memleketin evlatlarına inanıyorum. Hakkari'de, Edirne'de, Sinop'ta, Antalya'da, Konya'da her yerde bizim akıllı evlatlarımız var. Yeter ki bu değerlendirilsin? dedi.

'TÜRKİYE GEZİLERİNE BAŞLAYACAĞIM'

Muharrem İnce, henüz partinin kurulmadığını ifade ederek, 'Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart'ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye'yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız' şeklinde konuştu. İnce, üniversiteliler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım
ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Yalova, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika ESKİŞEHİR Muharrem İnce Türkiye'yi karış karış gezmeye başlayacağım - Son Dakika


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