Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş - Son Dakika

Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş

Son dakika gelişmesine göre MERSİN Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), verdiği ifadesi ile örgütün Suriye'deki 26 adresini bildirdi, 127 teröristi de arşiv fotoğraflarından teşhis etti.

Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş, System.String[]

MERSİN Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan, PYD/ PKK elebaşılarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm (21), verdiği ifadesi ile örgütün Suriye'deki 26 adresini bildirdi, 127 teröristi de arşiv fotoğraflarından teşhis etti.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmasıyla 15 Temmuz'da teslim olan Dalya Mahmut Müslüm hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne 11 Temmuz'da getirilen tanık S.Y'nin ifadesinde, Dalya Mahmut Müslüm'ün 2013 yılında örgüte katıldığı bilgisine de yer verildi.S.Y'nin, Dalya Mahmut Müslüm'ün ilk olarak Suriye'nin Karaçok bölgesindeki sözde basın biriminde örgüt mensuplarının fotoğraf ve videolarını çektiğini, daha sonra da başta Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 'Esma Samur' kod adlı terörist Gülten Alataş olmak üzere örgütün birçok sözde yöneticisinin şoförlüğünü ve korumalığını yaptığı ayrıntılarıyla anlatıldı.İddianamede, S.Y'nin ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dalya Mahmut Müslüm hakkında soruşturma başlatıldığı ve ekiplerin ikna çalışmalarıyla da teslim olmasının sağlandığı belirtildi. Müslüm'ün ilk ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söylediğinin aktarıldığı iddianamede, terör örgütü içerisinde bulunduğu sürede Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçlerine yönelik her hangi bir eylemi olmadığı, gerçekleştirilecek bir eyleme katılmadığı, terör örgütüne zorla ailesi tarafından katılmasının sağlandığı, bu nedenle de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği, verdiği bilgilerin yapılan araştırmalar sonucunda doğru olduğunun ortaya çıktığına yer verildi.Sanığın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü arşivindeki fotoğrafların deşifresi çalışmasında 127 örgüt mensubunun teşhisini yaptığı belirtilen iddianamede, sanığın eli kanlı terör örgütünün Suriye'de yuvalandığı 26 yerin harita üzerinden koordinatlarını gösterdiği belirtildi.Müslüm hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağının mahkemenin takdirine bırakıldığı iddianamede, sanık hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dalya Mahmut Müslüm, emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverilmişti.


Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş
Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Türkiye, Aksaray, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 15:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya, örgütün adreslerini bildirip, teröristleri teşhis etmiş - Son Dakika


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