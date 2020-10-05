Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2) - Son Dakika

Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)

'MİLLETİ DİNLEYELİM BAKALIM, BİZE NE DİYECEK?

Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2), System.String[]

'MİLLETİ DİNLEYELİM BAKALIM, BİZE NE DİYECEK?'CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Niğde'ye geldi. İstasyon Caddesi'nde esnaf ve halkla sohbet eden Muharrem İnce, "En büyük sıkıntın ne?" diye sorduğu dükkan sahibinden " Beşiktaş'ın forveti yok başkanım" yanıtını aldı. İnce de "Eyvah eyvah, yeter ki problem o olsun" dedi. Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, hareketin kurucularıyla birlikte Türkiye'yi karış karış dolaştıklarını söyledi. İnce, "Esnafı dinliyoruz, emeklileri dinliyoruz, işsizleri, çiftçileri dinliyoruz. Bir seçenek olmaya, bu millete üçüncü bir yol olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Parti kurup, kurmayacağı yönünde soru soran gazeteciye ise Muharrem İnce, "Şu anda herhalde 27'nci vilayetimiz. Buradan Adana'ya geçeceğiz. Milleti bir dinleyelim bakalım, millet bize ne diyecek?" yanıtını verdi.


Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)
Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2)

Muharrem İnce, Beşiktaş, Türkiye, Niğde, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 16:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Muharrem İnce: Türkiye?yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (2) - Son Dakika


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