Muharrem İnce, Yalova'da üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek dağıttı.

Partisinin Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe katılan İnce, 18 Mart'ın, 107 yıl önce tarihin akışının değiştirildiği gün olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin bir isyan, destan, 29 Ekim 1923'e giden zorlu ve meşakkatli yolun ilk kilometre taşı olduğunu belirten İnce, "Çanakkale Harbi'nde şehitlerimizin, dedelerimizin menüsü üzüm hoşafı ve ekmekti. Bugün de İl Örgütümüz böyle bir menü hazırlayıp vatandaşlarımızla paylaşmayı düşünmüşler. Doğru bir şey yapmışlar. Ben de arkadaşlarıma destek vermek istedim. Mekanları cennet olsun." dedi.

Hoşaf ve ekmek dağıtımının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan İnce'ye, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Başkanı Ertan Şener ve partililer eşlik etti.