Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak - Son Dakika

Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak

07.02.2021 17:08
Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak, System.String[]

CHP'de 'Memleket Hareketi' adı altında muhalefet hareketi başlatan Muharrem İnce, yarın bir basın toplantısıyla CHP'den "istifa" kararını açıklayacak. İnce, saat 13.30'da Ankara'da ofisinin önünde açık havada basın toplantısı düzenleyecek

Yeni bir parti kurma hazırlığındaki Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, pazartesi günü (yarın) Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyecek. İnce basın toplantısını saat 13.30'da Ankara'da Yaşamkent'te Ankacadde sitesinde bulunan ofisinin önünde gerçekleştirilecek ve toplantı pandemi nedeniyle açık hava koşullarında yapılacak.

İSTİFA KARARINI AÇIKLAYACAK

Habertürk'te yer alan habere göre; Muharrem İnce'ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında CHP'den "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

CHP'den Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

Üç milletvekilinin istifasının, CHP yönetimi tarafından, "saray operasyonu" olarak nitelendirilmesine tepki gösteren İnce ve birlikte hareket ettiği muhalif kanat, partileşme sürecini de netleştirdi.

Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak
Özcan Özel - Mehmet Ali Çelebi - Özcan Özel

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDI

2002 seçimlerinde Yalova Milletvekili seçilerek meclise giren, 2007 ve 2011 seçimlerinde de CHP milletvekilliğini sürdüren İnce, 2014 yılında Kılıçdaroğlu'nun karşısında girdiği genel başkanlık yarışını kaybetmiş, 2015 kurultayında ise yeterli imzayı toplayamadığı için resmen aday olamayınca yarışa girememişti.

İnce, partili cumhurbaşkanlığı getiren sistemin ilk seçiminde de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa girmiş, 45 gün içinde 75 ilde 107 miting yapmış, sonuçta da, 15 milyon 216 bin oyla yüzde 30,67 oy oranına ulaşmıştı.

İnce, Memleket Hareketi adıyla başlattığı parti kurma çalışmaları kapsamında Türkiye çapında gezilere çıkmış, 50 ili dolaşmıştı.

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Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak

Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Ankara, İstifa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, yarın CHP'den istifasını açıklayacak - Son Dakika


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