Son Dakika Haberleri: Muharrem İnce: Yine aday olacağım
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Muharrem İnce: Yine aday olacağım

1 saat önce

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Muharrem İnce bir sonraki seçimlere yeniden aday olacağını açıkladı.

Muharrem İnce: Yine aday olacağım, System.String[]

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday gösterdiği Muharrem İnce bir sonraki seçimlere yeniden aday olacağını açıkladı.


Habertürk'te katıldığı programda konuşan İnce, "Hak yerini bulacak, Muharrem İnce yeniden aday olacak." dedi. Gazetecilerin 2023'te yapılması planlanan bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak mısınız? sorusuna İnce, "Şüpheniz mi var?" cevabını verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Muharrem İnce, Habertürk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:45 
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