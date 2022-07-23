Muharrem İnce: "Yurttaşı da Gırtlağına Kadar Borçlu, Devleti de Gırtlağına Kadar Borçlu. Tek Bir Sorumlusu Var Erdoğan"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda " Türkiye'de artık zengin bir azınlık var yoksul bir çoğunluk var. Yurttaşı da gırtlağına kadar borçlu, devleti de gırtlağına kadar borçlu. Bunun tek bir sorumlusu var, Erdoğan. Erdoğan'ın inadı, kibri, iş bilmezliğidir. Memleketin hali içler acısı, umudumuz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Millete 'sürtük' diyor ya, Katar kapılarında sürtüyor 3-5 milyar dolar için. Kim sürtük, sürten kim? Bu millet sürtük değil" dedi.

Memleket Partisi, Ankara'da 1. Olağanüstü Kurultayı'nı topladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, olağanüstü kurultayın açılışında konuştu. İnce, şunları söyledi:

"BU ÜLKEYİ UÇURUMUN KENARINDA ÇEKİP ALACAĞIZ"

"Bugün ne oldu da buradayız, neden olağanüstü kurultay? Beraber yola çıktık, dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar dedik; birileri bizi sattı. Onun için buradayız. Bu kadar basit. Ne karşılığında sattıklarını zaman gösterecek. Ne taviz verdik, bir şey mi yaptık, yanlış mı yaptık, sözümüzden mi döndük, ilkelerimizden mi saptık? Hayır. Ben sizinle sonsuza kadar yürümek için buradayım. Bu ülkeyi uçurumun kenarından çekip alacağız. Ankara hükümeti görevini yapmamaktadır, vatanın ve milletin geleceği tehlikededir. Ama yine tek güvencemiz bu millettir, bu milletin vicdanıdır, aklıdır.

"PARA BULUNUR, MÜLTECİ GÖNDERİLİR BÜTÜN BUNLAR ÇÖZÜLÜR AMA GELECEĞE UMUTLA BAKAMAYAN BİR GENÇLİĞİN SORUNUNU ÇÖZMEK EN ZORUDUR"

Önümüzde cumhuriyetin 100. yaşı var. Seneye tam 100 yaşında olacak cumhuriyetimiz. Büyük problemlerimiz var. Ekonomik, siyasi problemlerimiz var. Demokrasi ile ilgili sorunlarımız var, terör var. Dış politikayla, tarımla, üretimle, sanayi ile ilgili sorunlarımız var. Sığınmacı sorunumuz var, geleceğe güvenle bakamayan gençlerimiz var. Para bulunur, mülteci gönderilir bütün bunlar çözülür ama geleceğe umutla bakamayan bir gençliğin sorununu çözmek en zorudur.

"MİLLETE "SÜRTÜK" DİYOR YA, KATAR KAPILARINDA SÜRTÜYOR 3-5 MİLYAR DOLAR İÇİN"

Maliyemizin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıyayız. 94 krizini, 2001 krizini gördük ama ilk kez şaşkınlıkla izliyorum. Benim hesabım, kitabım şaştı. Artık 850 liralık bir şeyi 3 bin 850 lira dese 3 bin 500 lira olur mu deriz, benim hesabım şaştı, bilmiyorum sizin hesabınız şaştı mı? Ekonomist olmaya gerek yok batırdı bu Erdoğan bu memleketi, batırdı. Türkiye'de artık zengin bir azınlık var yoksul bir çoğunluk var. Yurttaşı da gırtlağına kadar borçlu, devleti de gırtlağına kadar borçlu. Bunun tek bir sorumlusu var; Erdoğan. Erdoğan'ın inadı, kibri, iş bilmezliğidir. Memleketin hali içler acısı, umudumuz Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Millete 'sürtük' diyor ya, Katar kapılarında sürtüyor 3-5 milyar dolar için. Kim sürtük, sürten kim? Bu millet sürtük değil.

"NAS VARSA YÜZDE 56 FAİZİ ARTIRMAK HARAM DEĞİL Mİ? ONA DEĞİL, ALIRKEN DEĞİL ERDOĞAN'IN MANTIĞI BU"

Bu Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü değil miydi, öyle demiyor muydun? Katile dosyayı verdin. Cemal Kaşıkçı'nın katillerine dosyayı teslim ettin, ne için 3-5 kuruş para için. Kur Korumalı Mevduata 37 milyar gitti. Tüm Türkiye'de bütün tarıma verdiği miktar 29 milyar Kur Korumalı Mevduata verdiği miktar 37 milyar. Nas vardı ama kamuda alacaklarda faiz oranı gecikme faizini yüzde 56 artırdı. Nas varsa yüzde 56 faizi artırmak haram değil mi? Ona değil, alırken değil Erdoğan'ın mantığı bu. Dünyada kriz var sorumlusu ben değilim diyor. Dünya'da petrol, benzin yüzde 40 artmış, Türkiye'de yüzde 250 artmış. Eğer Türkiye'de yüzde 40 artmış olsaydı Erdoğan haklı olurdu. O yüzde 210 var ya o Erdoğan, onun yanlış üretimi. Dünyada gıda fiyatları yüzde 23 artmış Türkiye'de yüzde 93,93. Bu TÜİK'e bayılıyorum çok güzel yalan söylüyor, 93,93 nasıl denk getirdin, sanki sana inanan var. Dünya'da 23 artıyor Türkiye'de 93, aradaki 70'in sorumlusu Erdoğan'dır. 2023'te bir daha beni seçin o zaman çözeceğim diyor. 20 yıl önce söyledin bu masalı.

"TÜRKİYE'NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK FAİZCİSİ ERDOĞAN'DIR"

Türkiye'de bütün sektörler küçülürken, tarım çökerken, eğitim çökerken, her sektör zordayken bir sektör var ki rekor üstüne rekor büyüme kırıyor; bankalar. Yüzde bin büyüyen bankalar. 2021'in ilk 5 ayına göre 2022'nin ilk 5 ayını kıyasladığımızda bankacılık sektörü yüzde 434 büyümüş. Senin ekmeğinin, peynirinin, sütünün, çocuk mamasının, doğal gazın, benzinin, mazotun o paraları Erdoğan senin cebinden aldı bankaların kasasına koydu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük faizcisi Erdoğan'dır.

"REKABETE AÇIK BİR KAMU İHALE KANUNU ÇIKAR, DÜŞÜNCE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE ETME"

Memleket Partisi olarak Erdoğan'a önerimizdir. Bir; Erdoğan yargıdan elini çek. İki, söz dinleyen değil işini bilen ehil insanlarla çalış. Merkez Bankası, TÜİK, EPDK, BDDK gibi kurumlara, bunların işine karışma. Rekabete açık bir kamu ihale kanunu çıkar, düşünce ifade özgürlüğüne müdahale etme. Unutma ki bağımsız bir yargı, Merkez Bankası doları düşürür. Gıda güvenliği, su, beslenme, tarımla ilgili çözüm önerilerimizi bir rapor haline getirdik. 19 siyasi partiye raporumuzu gönderdik size bunu sunmak istiyoruz. Kim randevu verirse gidip anlatacağız. Çok meşgullerse, güvenliğe bırakın derlerse güvenliğe de bırakırız.

"BİR İKİ SENE İÇİNDE TEKRAR 'ÖZÜR DİLERİZ BİR DAHA ALDATILDIK' DİYECEKLER"

15 Temmuz, Meclisi bombaladı bu hainler. Büyük Millet Meclisi el koydu olaya, bir komisyon kuruldu. Bir rapor yazdı, komisyonun yazdığı bu rapor Genel Kurul'da görüşülmedi. Kendisini bombalayanların komisyonunun raporunu Genel Kurul'da görüşemeyecek kadar aciz TBMM. FETÖ'den dolayı TMSF'ye devredilen şirketleri kendi aralarında paylaştılar. FETÖ'cü diye el koydukları şirketleri AKP'liler kendi aralarında paylaştılar. FETÖ'nün yerini başka cemaatler aldı. Bir iki sene içinde tekrar 'Özür dileriz bir daha aldatıldık' diyecekler.

"EĞİTİMİ TARİKATLARA, CEMAATLERE ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Memleket partisinin iktidarında ilk 45 gün içerisinde Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Bir yerin ibadethane olmasına devlet karar veremez, o inanç grubu karar verir. İnanç grubu diyorsa ki burası ibadethanedir başımızın üstünde yeri vardır. Eğitimi tarikatlara, cemaatlere asla bırakmayacağız. Libya tezkeresine evet diyeceğiz çünkü Mavi Vatanı savunuyoruz. Azerbaycan'a yapılan yardımız destekliyoruz. Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında daha fazla yardım yapacağız. Bu partide Türk, Kürt, Alevi, Sünni konuşmaları yok, bir kez duymadım.

"BİZE OPERASYON ÇEKMEK İSTEDİLER"

Bize operasyon çekmek istediler, bir yanda Cumhur İttifakı bir yanda Millet İttifakı. Biz üçüncü yoluz deyince tıpış tıpış oy verilecek bir aday bulursak bu muharrem ince çıkıntılık yapar iyisi mi bunun partisini çektirelim birisine sözler verelim bir operasyon çekelim ama Allah'a çok şükür örgütler dimdik ayakta."