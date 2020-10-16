Muharrem İnce: 'Z' kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak - Son Dakika

CHP'li Muharrem İnce, gezi için kullandığı otobüsünün önünde fotoğraf çektirip, kendisine gönderen gençlerin yanına indi. Gençlerle bir araya gelen İnce, "Z kuşağı çocuklar, memleketi bunlar kurtaracak" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, Sivas'tan 4 Eylül'de başlattığı 'Memleket Hareketi' kapsamında Erzincan ziyareti sonrası Tokat'a geldi. İnce, yarın Tokat'ta yapacağı programı öncesi, kentte özel bir otele geçti. İnce'nin otobüsünü otel önünde gören bir grup genç önünde fotoğraf çektirdi. Gençler, fotoğrafı telefonla İnce'ye ulaştırdılar. Gençlerin mesajını gören İnce, otel önüne inip gençlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Burada gençlerle sohbet eden Muharrem İnce, "Gençlerin bu yönlerine bayılıyorum, düşünüyorlar. Gidip otobüsün önünden fotoğrafı çekip gönderince benim inmeme şansım yok. Bu nezaketsizlik olur. Eğer o zahmete katlanmışsa kafayı da kullanmışsa işte 'Z' kuşağı çocuklar. Memleketi bunlar kurtaracak, merak etmeyin" dedi.'BİRİSİ BİZİMLE DALGA GEÇİYOR SANDIK'

Gençlerden Yiğit Abdullah Özer, "Başkanımız, Cumhurbaşkanlığına aday olduğu dönemde ben bir arkadaşımdan numarayı bulmuştum. Buradan geçerken de otobüsü gördük. Arkadaşlarıma Muharrem İnce'nin otobüsü burada dedim. Bence ulaşırız bakar mesajımıza dedim. Normal mesaj atarsak inanmaz belki dedim. Otobüsün önünde fotoğraf çekelim dedim. Otobüsün fotoğrafını çektim. Başkanıma whatsapp'dan gönderdim, 'Başkanım fotoğraf çektirebilir miyiz?' dedim. 'Tabi ki inerim birazdan' dedi. Birisi bizimle dalga geçiyor sandık, inanmadık ilk önce. Arabayla kapıda bekliyorduk. İçeriden çıktığını gördük. Fotoğraf çektirmek için yanına geldik" diye konuştu.