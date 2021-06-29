Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açılış töreni - Son Dakika

Okul binası önündeki öğrenciler ve protokol
İstiklal Marşının okunması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un zoom üzerinden Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesinin açılışını gerçekleştirmesi
Açılış kurdelesinin kesilmesi
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın öğrencilerle sohbeti
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve İlçe Milli eğitim Müdürü Servet Canlı'nın okulu gezmesi
HAKKARİ - Muharrem Malazgirt Mesleki Teknik ve Anadolu lisesi açıldı. Açılış kurdelasını Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı ve İlçe Milli eğitim Müdürü Servet Canlı kesti.
Kaynak: AA
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