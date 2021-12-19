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Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası - Son Dakika

Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası

19.12.2021 22:21

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le gerçekleştiren canlı yayın esnasında gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın tokatlı saldırısına maruz kalan muhabir Ahmet Demir'in çalıştığı kurum olan İhlas Haber Ajansı, olayla ilgili maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını bildirdi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'le canlı yayın gerçekleştirdiği sırada İHA muhabirine tokat attı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerin odağına oturan Sarıkaya, bir özür metni de yayınlayarak "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" dedi.

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILACAK

Saldırıya maruz kalan muhabir Ahmet Demir'in çalıştığı kurum olan İhlas Haber Ajansı ise Muharrem Sarıkaya'ya maddi ve manevi tazminat davası açacaklarını açıkladı.

İşte o açıklama:

"Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, canlı yayın esnasında görevini yapmakta olan İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Ahmet Demir'e yönelik çirkin saldırısı, tüm kamuoyu ile birlikte bizleri de derinden üzmüştür.

Gazeteci arkadaşlarımız; görevleri gereği benzer saldırılara sık sık maruz kalsalar da, son yaşanan olayın bir meslektaşımız tarafından gerçekleştirilmiş olması daha üzücü ve vahimdir. İhlas Haber Ajansı, Ahmet Demir'e yönelik sert tavra sessiz kalmayarak Gazeteci Muharrem Sarıkaya hakkında maddi ve manevi tazminat davası açacaktır.

İhlas Haber Ajansı olarak, arkadaşımıza yönelik saldırıyı gerçekleştiren Gazeteci Muharrem Sarıkaya'yı kınıyor ve takdiri kamuoyuna bırakıyoruz…"

Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA harekete geçti
Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin, Ahmet Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem Sarıkaya'nın muhabire tokat atmasıyla ilgili İHA'dan tazminat davası - Son Dakika
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