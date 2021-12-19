Üye Girişi
Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap - Son Dakika

Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap

19.12.2021 19:19

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı esnada gazeteci Muharrem Sarıkaya, yanındaki kameramana tokat attı. Olayın görüntüleri sonrası çığ gibi büyüyen tepkilerden Fatma Şahin de nasibini aldı ve durum karşısında sessiz kalması nedeniyle eleştirildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Şahin, "Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim" dedi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada ses sorunları ile ilgilenen İHA kameramanına tokat attı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından büyük tepki çeken Sarıkaya, yaptığı açıklamayla kameramandan ve kamuoyundan özür diledi. Öte yandan olayın yaşandığı sırada Fatma Şahin'in sessiz kalması ve duruma tepki göstermemesi de eleştirildi.

FATMA ŞAHİN: OLAY SONRASI BEN DE DÜŞÜNCELERİMİ SÖYLEDİM

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Habertürk TV canlı yayını esnasında Muharrem Sarıkaya'nın tepkisi kendisinin de dediği gibi çok yanlıştı. Zaten hemen sonrasında aramızda konuştuk ve ben de düşüncelerimi söyledim. Sarıkaya'nın kendi mesajında da yazdığı gibi sonrasında Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi." ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya'nın çalışana attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere yanıt

"OLAYA TANIKLIK EDEN SAYIN FATMA ŞAHİN'DEN ÖZÜR DİLERİM"

Muharrem Sarıkaya ise "Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" paylaşımında bulunmuştu.

Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap

Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin, Gaziantep, Röportaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:31 Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi
19:19 Dev derbide Beşiktaşlılara saç baş yolduran an! Fırat Aydınus'a öfkeleri çok büyük
19:19 Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap
19:09 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti
19:05 Metin Tekin'den şaşırtan tespit: Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye veda ediyor
18:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'dan ilk açıklama
18:23 Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi
18:22 Ses teknisyenine şiddet uygulamıştı! Muharrem Sarıkaya özür diledi
18:01 Kapadokya'dan dönen tur midibüsü şarampole devrildi: 27 yaralı
17:52 Dünya yıldızının perdeyi açtığı maçta gol yağıyor
Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi Doktora kafa atan şahsın serbest bırakılmasına Bakan Koca tepki gösterdi         
19:53
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Kabine kelimesi yerine kabile kelimesi daha doğru         
14:22
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC, hatırlatma dozu olarak kullanıldığında antikor seviyesini zıplatıyor         
13:24
Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi Japon şarkıcı Kanda Sayaka, 22 katlı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi         
11:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta         
15:21
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı Telle boğup, cesedinin yerini 3 kez değiştirmişlerdi! Kardeşi de aynı kaderi paylaştı         
14:29
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcumuz İrem Yaman, tekvandoyu bıraktı         
14:28
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 19:58:30. #1.12#
SON DAKİKA: Muharrem Sarıkaya'nın ses teknikerine attığı tokada sessiz kalan Fatma Şahin'den eleştirilere cevap - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement