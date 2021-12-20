Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramana İletişim Başkanı Altun'dan destek: Her zaman yanındayız - Son Dakika

Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile röportajı sırasında mikrofonunda oluşan bir arıza sebebiyle duruma müdahale eden ses teknikeri genci tokatladı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Olay sonrası tüm kesimlerden tepki yağarken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İHA muhabiri Ahmet Demir'i telefonla arayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"GÖRÜNTÜ ÇOK ACI BİR GÖRÜNTÜ"

Yaşanan olayın kabul edilmesinin mümkün olmayacağını belirten Fahrettin Altun, "Hiçbir şekilde böyle bir saldırıyı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu gerçekten içler acısı bir durum. Biz, her hal ve şartta yanındayız. Yapılan saldırıyı bütün basın camiasına karşı yapılmış olarak addediyoruz. Gerçekten bu görüntü çok acı bir görüntü" dedi.

"BÜTÜN MEDYA MENSUPLARINA ATILMIŞ BİR TOKAT"

Altun, yaşanan olay nedeniyle tüm sivil toplum kuruluşlarının İHA kameramanı Ahmet Demir'e destek olması gerektiğini belirterek, "Bu tokat sadece sana atılmış bir tokat değil. Bu bütün arkadaşlarımıza, bütün medya mensuplarımıza atılmış bir tokat. Dolayısıyla tüm gazetecilerin, basın kuruluşlarının, basın STK'larının bu olaya karşı seslerini yükseltmeleri, tepki göstermeleri gerekir" dedi.

"BİZ HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Yaşanan olaya tüm Türkiye'de milyonlarca insan tarafından tepki gösterildiğini ve sembol bir olay olduğunu aktaran Altun, "Bu olay sembol bir olaydır. Ne olursa olsun hiçbir şekilde böyle bir durum kabul edilemez. Biz, buna inanıyoruz. Özellikle bunları söylemek istedim. Bir basın mensubunun başka bir basın mensubuna bunu yapması hiçbir şekilde kabul edilir bir durum değil. Tekrardan çok geçmiş olsun. Başarılar diliyorum, biz her zaman yanındayız ve arkandayız" ifadelerine yer verdi.