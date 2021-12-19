Üye Girişi
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim - Son Dakika

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim

19.12.2021 21:29

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında yaşanan ses problemini çözmeye çalışan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat attı. Görüntüler sonrası konuşan kameraman Demir, görüntülerin sebep yayınlanmasını istemediğini anlattı. Demir, "Yaşlı ve hasta bir annem var. Videonun yayılmasını istemedim" dedi.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100.yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere yol açtı.

"NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

TGRT Haber'in canlı yayınına bağlanan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı. Görüntülerin hasta annesinin görmemesi için ortaya çıkmasını istemediğini söyleyen Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Ben de kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım." ifadelerini kullandı.

"FATMA ŞAHİN YAYIN SONRASI TEPKİ GÖSTERDİ"

Fatma Şahin'in sessiz kalmasına dair açıklamalarda bulunan Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm. Ama yayın sırasında böyle tepki göstermedi" dedi.

"ANNEM GÖRSÜN İSTEMEDİM"

Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı özür paylaşımında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin, Ahmet Demir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:30 Fenerbahçe tribünlerinde çıkan kavgaya polis müdahale etti
21:29 Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim
21:25 Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa
21:24 Kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya AK Partili Şamil Tayyar'dan sert sözler
21:22 Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum
20:55 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki gol düellosundan kazanan çıkmadı
20:41 Son Dakika: Finalde güçlü rakibi Imoco'yu 3-2 mağlup eden VakıfBank Voleybol Takımı, dünya şampiyonu oldu
20:30 Josef de Souza, Kadıköy'de attığı gol sonrası çılgınca sevindi
20:15 Balotelli, Fatih Terim paylaşımını kısa sürede sildi
20:03 Fenerbahçe'nin hoca adayı Ali Koç'la yan yana Beşiktaş maçını izledi
Son Dakika: TÜSİAD'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kalkıp hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın Son Dakika: TÜSİAD'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Kalkıp hükümete saldırmanın değişik yollarını aramayın         
21:31
Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa Beşiktaş maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından çağrı: Ali Koç istifa         
21:25
Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum Eski takımı Fenerbahçe'ye gol atan Josef'ten açıklama: İyi futbolcuyum         
21:23
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi Kar ve tipi yurdun çoğu bölgesini etkisi altına aldı! İlk tatil haberi Konya'dan geldi         
15:29
Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun Afganistan'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Çavuşoğlu: Herkesin hakkını koruyun         
13:31
Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı! Musa Orhan'a verilen cezanın gerekçesi açıklandı!         
12:01
Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı Son Dakika: Türkiye'nin veri kapasitesini 15 kat artıracak Türksat 5B uydusu uzaya fırlatıldı         
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türksat 5B mesajı: Sayın Musk'ı Türkiye karşıtı lobilerin şantajına boyun eğmediği için tebrik ediyorum         
09:00
Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum Rıdvan Dilmen'den övgü dolu sözler: Türkiye demiyorum, dünya çapında diyorum         
22:08
Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 191 kişi vefat etti, 17 bin 644 yeni vaka tespit edildi         
19:43
Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi Fırtına'nın şampiyonluk yürüyüşü devam ediyor! Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, liderliği perçinledi         
18:05
Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır Son Dakika: MHP lideri Bahçeli'den TÜSİAD'a sert tepki: Karşı çıksalar da yeni ekonomi programı başarılı olacaktır         
17:17
Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü Dev piton, avcıyken av oldu! İşte vahşi doğanın gerçek yüzü         
17:14
Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu Günde 100 bardak çay içiyor! Misafirliğe gittiği evde 5. demliği isteyince kovuldu         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2021 21:36:29. #1.13#
SON DAKİKA: Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement