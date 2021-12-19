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Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti - Son Dakika

Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti

19.12.2021 19:09

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı esnada İHA kameramanına tokat atması büyük tepki çekti. Olayın ardından konuşan kameraman, "Çok zoruma gitti. Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım." ifadesine yer verdi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada yaşanan teknik sorunu gidermek için çabalayan İHA kameramanına tokat atması tepki topladı.

ÇALIŞANA TOKAT ATTI

Ortaya çıkan görüntülerde, Fatma Şahin ile röportaj yapan Muharrem Sarıkaya'nın ses bağlantısını kontrol eden kameramana kızarak tokat attığı görülüyor. Sarıkaya, tokat attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi Şahin'le konuşuyor.

"ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Cumhuriyet'in haberine göre; Muharrem Sarıkaya'dan tokat yiyen İHA Muhabiri Ahmet Demir, "Ben kameramanlık görevi yapıyordum. Muharrem Bey, kendi kanallarıyla irtibat kurabilmesi için kendi telefonunu kullanmak istedi. Kendi telefonumuzu vermek istedik ama kendisi ısrarla kabul etmedi. Kendi telefonu çekmeyince yayın esnafında sürekli hareket yaptı. Görevim olmasa da durumla ilgilenip telefonumu verdim ve sonrasında bana bu hamleyi yaptı. Çok zoruma gitti bir şey yapamamak ve karşındaki insanın bir şey yapmaması" ifadelerini kullandı.

"DAVA AÇACAĞIM"

Sarıkaya'nın özür dilediğini ifade eden Demir, "Benden özür dilemeye çalıştı. Müdürüm ısrarla kabul etmemi istedi ve ben de yaşına hürmeten kabul ettim ancak avukatımla görüştüm. Rencide olduğum için hukuki süreci başlatacağım. Salı günü dava açacağım." diye konuştu.

ÖZÜR MESAJI GELDİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından Muharrem Sarıkaya, Twitter'dan yaptığı özür paylaşımında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…" ifadelerini kullandı.

Muharrem Sarıkaya'nın röportaj sırasında tokat attığı kameraman konuştu: Çok zoruma gitti
Muharrem Sarıkaya'nın röportaj sırasında tokat attığı kameraman konuştu: Çok zoruma gitti
Muharrem Sarıkaya'nın röportaj sırasında tokat attığı kameraman konuştu: Çok zoruma gitti
Muharrem Sarıkaya'nın röportaj sırasında tokat attığı kameraman konuştu: Çok zoruma gitti
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti

İhlas Haber Ajansı, Muharrem Sarıkaya, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti - Son Dakika


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