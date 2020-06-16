Muharrem Usta, alacaklarını bağışladı

Trabzonspor Kulüp eski Başkanı Muharrem Usta, bordo-mavili kulüpten geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını bağışladı.



Konuyla ilgili Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır. Yönetim kurulumuz, bu uzlaşma neticesinde Sayın Usta'ya yönelik açmış olduğu tüm davalardan feragat etmiştir. Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta'ya göstermiş olduğu özveri ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadelerine yer verdi. - TRABZON