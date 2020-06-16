Muharrem Usta'dan Trabzonspor'a 38 milyonluk jest

Trabzonspor Kulübü, eski başkanlardan Muharrem Usta ile yapılan görüşmelerin uzlaşmayla sonuçlandığını açıkladı Buna göre Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübe bağışladı.



Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;



"Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır"



Usta, 6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Trabzonspor Başkanlığı görevini devralmıştı.